Невероятный прорыв в технологиях и медицине: человеку после ДТП напечатали на 3D-принтере половину лица (фото)

Дэйв Ричардс

В Великобритании 75-летний Дэйв Ричардс получил новое 3D-печатное лицо после того, как его серьезно травмировал пьяный водитель во время велосипедной прогулки.

Об этом сообщает издание The Mirror.

ДТП произошло 21 июля 2021 года в городке Мэри, Девон. Дэйв вместе с двумя друзьями ехал на велосипеде, когда на них на большой скорости наехал водитель, превышавший допустимую норму алкоголя в крови. В результате аварии мужчина получил переломы ребер, травмы спины и таза, а также ожоги третьей степени на одной стороне лица — нос, глаз и часть шеи.

«Хирурги пытались спасти мой глаз, но любая инфекция могла распространиться в мозг, поэтому его удалили», — рассказал Дэйв Ричардс. После этого ему сделали «свободный лоскут» ткани с собственными артериями и венами, который полностью покрыл поврежденную сторону лица.

Во время реабилитации Дэйв обратился в Bristol 3D Medical Centre, первый в Великобритании центр NHS, где объединены сканирование, проектирование и печать 3D-протезов. Протез повторяет форму лица и оттенки кожи, волос и глаз.

«Процесс не из самых приятных — брали формы, восковые отпечатки, делали множество фотографий и создавали модели прямо на лице, закрывая нос и рот. Но когда появилась возможность 3D-печати, открылись новые возможности», — рассказал Дэйв.

По словам Ами Дэви, старшего научного сотрудника по реконструктивной медицине, 3D-сканирование позволяет учитывать движения лица пациента, что помогает протезам адаптироваться, а современные принтеры печатают материалы, безопасные для длительного контакта с кожей. Некоторые принтеры способны создавать структуры, максимально приближенные к костным тканям, для более естественного вида.

Дейв продолжает посещать центр и получил дополнительно большой орбитальный протез и шины для шеи, которые смягчают рубцы и облегчают ношение основного протеза. «После недели ношения шины для шеи я был поражен — она смягчила рубцы и сделала использование протеза значительно комфортнее», — отметил он.

Такой результат пока сделали врачи

Водитель, который вызвал аварию, получил три года заключения и семь лет запрета на управление транспортом. Дэйв добавил: «Я почти потерял жизнь и ежедневно живу с последствиями травм, поэтому не доволен уменьшенным сроком его наказания».

Дэйв Ричардс

Издание сообщает, что Дэйв Ричардс, который всегда был заядлым велосипедистом и любителем активного отдыха, теперь постепенно восстанавливает уверенность и возвращается к спорту, начав с внутренних тренировок через пять месяцев после аварии.

