Невероятный улов: рыбаки поймали редкую рыбу длиной 3,6 метра

Ската-великана поймали в Индии

Реклама

Необычный и очень редкий улов удивил местное сообщество в округе Пури индийского штата Одиша. В реке Дэви местные рыбаки выловили гигантского морского ската весом около 300 килограммов и протяженностью почти 3,6 метра. Двум десяткам сильных мужчин понадобилось более двух часов слаженной работы, чтобы вытащить морского гиганта на берег.

Об этом пишет местное издание Odisha Bytes.

Два часа борьбы и редкий гость

Скат, которого в регионе называют «Санкуча», случайно попал в рыболовные сетки местной артели рыбаков. Обычно эти скаты обитают в глубоких морских водах, но этот экземпляр, вероятно, заплыл в устье реки Дэви из Бенгальского залива в поисках добычи. Скат питается мелкой рыбой, и погоня за ней могла привести его в пресные воды, являющиеся редким явлением.

Реклама

Из-за колоссального веса и большой ширины плавников борьба с рыбой оказалась изнурительной и длительной.

"Гигантскую рыбу удалось вытащить на берег только после двух часов непрерывных и скоординированных усилий", - отмечает издание.

Присутствие ската-гиганта быстро привлекло внимание местных жителей и вызвало большое удивление в общине.

Опасность и заработок

Несмотря на хороший улов, рыбаки предупредили об опасности таких морских хищников. Хвост ската оснащен зазубренным шипом, который является ядовитым и способен нанести человеку серьезную, а иногда и смертельную травму.

Реклама

Пойманный скат был оперативно продан частному покупателю из Западной Бенгалии. Благодаря своему огромному весу, улов принес рыбакам солидный заработок.

Местная цена мяса ската составляет около 200 рупий за килограмм. Улов весом 300 кг принес рыболовам около 60 000 рупий, что составляет примерно 28 тысяч гривен по текущему курсу.

Напомним, ученые сняли на видео самую глубоководную рыбу в мире . Она живет на отметке 8336 м в огромном океанском желобе.