Невеста блевала на свадьбе из-за неудачной шутки друзей любимого: что они учудили (видео)

В Китае невесте стало плохо после выходки друзей ее жениха.

Об этом пишет udn.com.

Свадьба в провинции Шаньдун пошла не по плану во время выкупа. Так, по традиции жених должен был заплатить деньги, чтобы подружки невесты впустили его в комнату. Впрочем, девушки хотели получить как можно больше средств, поэтому заблокировали дверь. Чтобы заставить невесту открыть дверь, свидетели бросили в комнату две дымовые шашки.

На видео, появившемся в Сети, видно, густой дым и невесту, сидевшую на кровати. Ей стало плохо – женщина сильно кашляла и даже блевала.

После того как невесту и подружек невесты "выкурили" из комнаты, жених с друзьями с гордостью сказали: "Атмосфера была очень красивая, и невеста тоже вышла. Было довольно весело".

Впрочем, пользователи были шокированы такой затеей:

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Напомним, мальчик, пропавший без вести в течение 6 лет, впервые рассказал свою историю. Он поделился ею с водителем грузовика, который его подобрал.

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