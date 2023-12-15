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Невеста блевала на свадьбе из-за неудачной шутки друзей любимого: что они учудили (видео)

Невеста блевала на свадьбе из-за неудачной шутки друзей любимого: что они учудили (видео)

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
2561
Время на прочтение
2 мин
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Невеста блевала на свадьбе из-за неудачной шутки друзей любимого: что они учудили (видео)

Невеста чуть не задохнулась на свадьбе / Фото: скриншот с видео

Ей стало плохо.

В Китае невесте стало плохо после выходки друзей ее жениха.

Об этом пишет udn.com.

Свадьба в провинции Шаньдун пошла не по плану во время выкупа. Так, по традиции жених должен был заплатить деньги, чтобы подружки невесты впустили его в комнату. Впрочем, девушки хотели получить как можно больше средств, поэтому заблокировали дверь. Чтобы заставить невесту открыть дверь, свидетели бросили в комнату две дымовые шашки.

На видео, появившемся в Сети, видно, густой дым и невесту, сидевшую на кровати. Ей стало плохо – женщина сильно кашляла и даже блевала.

После того как невесту и подружек невесты "выкурили" из комнаты, жених с друзьями с гордостью сказали: "Атмосфера была очень красивая, и невеста тоже вышла. Было довольно весело".

Впрочем, пользователи были шокированы такой затеей:

  • Страна этикета с 5-тысячелетней культурой
  • О чем думал жених?
  • Какой кошмар! Я бы не вышла за него замуж
  • Девочка, тебе нужно было сбежать
  • В некоторых районах Шаньдуна действительно есть проблемы с обычаями

Напомним, мальчик, пропавший без вести в течение 6 лет, впервые рассказал свою историю. Он поделился ею с водителем грузовика, который его подобрал.

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Дата публикации
Просмотры
2561
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