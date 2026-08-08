"Невеста Франкенштейна": женщина шокировала видом после десятков пластических операций (фото)

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41-летняя Виктория Вигорс перенесла масштабную серию пластических операций, изменив почти все тело — от век до интимной зоны.

Несмотря на многочисленные шрамы, женщина призналась Need To Know, что впервые за многие годы по-настоящему полюбившая себя, хотя и в шутку сравнивающая себя с «невестой Франкенштейна».

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Ранее 41-летняя Виктория уже попадала в заголовки британских СМИ после того, как смогла преодолеть зависимость от кетамина. Из-за наркотика она временно потеряла опеку над своими детьми. Теперь же она проходит восстановление после очередной пластической операции.

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«Я никогда не была более счастлива со своим телом», — рассказала Виктория изданию. «Результаты просто удивительны. Я люблю себя, я в восторге от себя — все становится все лучше. Я жду, пока исчезнут шрамы после моей последней процедуры, но я в восторге. Я ни о чем не жалею!».

Виктория Вигорс до пластики / © needtoknow.co.uk

От пластики живота до операции на веках

Свою масштабную трансформацию Виктория начала в марте в 2025 году. За 8 тысяч фунтов стерлингов (470 450 грн) она сделала пластику живота, липосакцию и подтяжку груди.

На тот момент женщина была недовольна своим телом после значительного похудения с помощью препарата Mounjaro и инъекций для растворения жира.

Резкое похудение на 25 килограммов привело к появлению большого количества обвисшей кожи. По словам Виктории, именно это и послужило причиной ее обращения к пластическим хирургам.

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Виктория Вигорс / © needtoknow.co.uk

«Я ненавидела свой живот, а грудь казалась мне деформированной — одна была гораздо больше другой. В тех местах, где я похудела, кожа вокруг шеи напоминала кожу индейки. Она была вся обвисла, и я ненавидела свои двойные подбородки. Я чувствовала себя старой и неприглядной — люди в Интернете говорили, что я выгляжу скорее на 50».

Виктория Вигорс / © needtoknow.co.uk

После первой операции женщина осталась настолько довольна результатом, что уже через два месяца вернулась в турецкую клинику. Там установили 20 фарфоровых коронок и провели лазерную коррекцию зрения.

Бесплатные операции благодаря популярности у TikTok

Впоследствии страница Виктории в TikTok начала быстро набирать популярность, после чего клиника предложила ей бесплатные процедуры. В сентябре она снова приехала в Турцию, где сделала имплантацию груди и лабиопластику – операцию по изменению формы и размеру половых губ.

После этого женщина прошла еще ряд вмешательств: глубокую подтяжку лица и шеи, верхнюю блефаропластику (операцию на веках), а затем подтяжку рук и спины.

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Виктория Вигорс / © needtoknow.co.uk

После превращения Виктория уверена, что наконец-то получила внешность своей мечты.

Несмотря на многочисленные рубцы, она не скрывает восторга от результата.

«Я очень счастлива. Мое зрение невероятно, а зубы — идеальны. Мое лицо выглядит великолепно. Я могу носить короткие топы, коктейльные платья, облегающую одежду и больше не чувствовать стыда».

Виктория Вигорс / © needtoknow.co.uk

В то же время женщина признает, что современное общество создает огромное давление на внешность.

«На тебя оказывается большое давление, чтобы ты была идеальна. Естественно, никто не может быть безупречным, но вот как я представляю для себя эталон».

После борьбы с зависимостью она решила начать жизнь заново

История трансформации Виктории стала для нее особенно символичной после многолетней борьбы с зависимостью от кетамина. Женщина рассказывает, что долгое время тайно употребляла небольшие дозы наркотика как альтернативу алкоголю, пытаясь справиться с ежедневным стрессом. Со временем ситуация вышла из-под контроля.

Еженедельно она тратила на наркотик около 500 фунтов стерлингов (29 400 грн), а из-за зависимости даже временно потеряла право опеки над своими детьми, которым тогда было 9 и 15 лет.

После прохождения реабилитации Виктория решила кардинально изменить не только свою жизнь, но внешность.

Виктория Вигорс / © needtoknow.co.uk

По ее словам, наркотическая зависимость сказалась на здоровье: у нее начали отступать десна, а резкая потеря веса изменила контуры тела. Вот почему она решила пройти масштабное хирургическое преобразование.

Виктория Вигорс после десятков пластических операций / © needtoknow.co.uk

Напомним, женщина осталась с обезображенным лицом после противоположной операции.

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