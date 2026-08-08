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"Невеста Франкенштейна": женщина шокировала видом после десятков пластических операций (фото)
После резкого похудения и реабилитации женщина решила кардинально изменить свою внешность. Через год она перенесла операции от подтяжки лица до лабиопластики.
41-летняя Виктория Вигорс перенесла масштабную серию пластических операций, изменив почти все тело — от век до интимной зоны.
Несмотря на многочисленные шрамы, женщина призналась Need To Know, что впервые за многие годы по-настоящему полюбившая себя, хотя и в шутку сравнивающая себя с «невестой Франкенштейна».
Ранее 41-летняя Виктория уже попадала в заголовки британских СМИ после того, как смогла преодолеть зависимость от кетамина. Из-за наркотика она временно потеряла опеку над своими детьми. Теперь же она проходит восстановление после очередной пластической операции.
«Я никогда не была более счастлива со своим телом», — рассказала Виктория изданию. «Результаты просто удивительны. Я люблю себя, я в восторге от себя — все становится все лучше. Я жду, пока исчезнут шрамы после моей последней процедуры, но я в восторге. Я ни о чем не жалею!».
От пластики живота до операции на веках
Свою масштабную трансформацию Виктория начала в марте в 2025 году. За 8 тысяч фунтов стерлингов (470 450 грн) она сделала пластику живота, липосакцию и подтяжку груди.
На тот момент женщина была недовольна своим телом после значительного похудения с помощью препарата Mounjaro и инъекций для растворения жира.
Резкое похудение на 25 килограммов привело к появлению большого количества обвисшей кожи. По словам Виктории, именно это и послужило причиной ее обращения к пластическим хирургам.
«Я ненавидела свой живот, а грудь казалась мне деформированной — одна была гораздо больше другой. В тех местах, где я похудела, кожа вокруг шеи напоминала кожу индейки. Она была вся обвисла, и я ненавидела свои двойные подбородки. Я чувствовала себя старой и неприглядной — люди в Интернете говорили, что я выгляжу скорее на 50».
После первой операции женщина осталась настолько довольна результатом, что уже через два месяца вернулась в турецкую клинику. Там установили 20 фарфоровых коронок и провели лазерную коррекцию зрения.
Бесплатные операции благодаря популярности у TikTok
Впоследствии страница Виктории в TikTok начала быстро набирать популярность, после чего клиника предложила ей бесплатные процедуры. В сентябре она снова приехала в Турцию, где сделала имплантацию груди и лабиопластику – операцию по изменению формы и размеру половых губ.
После этого женщина прошла еще ряд вмешательств: глубокую подтяжку лица и шеи, верхнюю блефаропластику (операцию на веках), а затем подтяжку рук и спины.
После превращения Виктория уверена, что наконец-то получила внешность своей мечты.
Несмотря на многочисленные рубцы, она не скрывает восторга от результата.
«Я очень счастлива. Мое зрение невероятно, а зубы — идеальны. Мое лицо выглядит великолепно. Я могу носить короткие топы, коктейльные платья, облегающую одежду и больше не чувствовать стыда».
В то же время женщина признает, что современное общество создает огромное давление на внешность.
«На тебя оказывается большое давление, чтобы ты была идеальна. Естественно, никто не может быть безупречным, но вот как я представляю для себя эталон».
После борьбы с зависимостью она решила начать жизнь заново
История трансформации Виктории стала для нее особенно символичной после многолетней борьбы с зависимостью от кетамина. Женщина рассказывает, что долгое время тайно употребляла небольшие дозы наркотика как альтернативу алкоголю, пытаясь справиться с ежедневным стрессом. Со временем ситуация вышла из-под контроля.
Еженедельно она тратила на наркотик около 500 фунтов стерлингов (29 400 грн), а из-за зависимости даже временно потеряла право опеки над своими детьми, которым тогда было 9 и 15 лет.
После прохождения реабилитации Виктория решила кардинально изменить не только свою жизнь, но внешность.
По ее словам, наркотическая зависимость сказалась на здоровье: у нее начали отступать десна, а резкая потеря веса изменила контуры тела. Вот почему она решила пройти масштабное хирургическое преобразование.
Напомним, женщина осталась с обезображенным лицом после противоположной операции.