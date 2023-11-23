Невеста хочет отменить свадьбу из-за одного запрета любимого: что он требует

Во время конфликта они чуть не подрались.

Невеста хочет отменить свадьбу после того, как ее жених-веган намерен запретить употребление мяса в праздник.

Женщина попросила совета у автора Джейн Грин, которая ведет колонку на Daily Mail после того, как оказалась в затруднительном положении.

"Моя свадьба приближается через несколько месяцев… Но во время планирования мы с моим женихом ввязались в такие ожесточенные споры по поводу еды, что я не уверена, что действительно хочу доводить дело до конца", — начала она.

Женщина рассказала, что ей стало плохо, когда она узнала, что ее партнер веган, поскольку она девушка с большим аппетитом к гамбургерам и стейкам.

Жених сказал, что ему неудобно подавать мясо на свадьбе, что спровоцировало между ними чуть ли не драку.

"Это было яблоком раздора уже несколько месяцев — настолько, что мы фактически закричали перед поставщиком провизии, потому что он был яростный из-за того, что я даже попросила отведать мясное блюдо", — продолжила она.

Женщина добавила, что поскольку большинство гостей едят мясо, им не понравится веганский ужин.

Однако Джейн сказала ей, что, хотя веганство ее жениха не является проблемой, оно указывает на один серьезный порок его личности: его упрямство.

"Эта свадьба касается вас обоих, и у вас обоих одинаковые потребности. Если у него нет никакой готовности идти на компромисс, я бы предположила, что вы, возможно, обнаружили его роковой недостаток", — посоветовала Джейн. "Будьте очень благодарны, что обнаружили это до свадьбы, а не после".

Напомним, девушки бросают своих бойфрендов, испытав теорию "апельсиновой кожуры". Это "открывает" им глаза.

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