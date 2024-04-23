Невеста хочет разорвать помолвку с любимым после того, что он сделал с прахом ее матери

Женщина пожаловалась, как жених выбросил прах ее умершей матери.

26-летняя женщина объяснила на Reddit, что ее мама неожиданно погибла в автокатастрофе, и они с сестрой остались "опустошенными", поскольку были очень близки, а отца не было в живых.

Она рассказала, что живет со своим женихом Беном, которому 28 лет, и ей хотелось бы, чтобы он поддержал ее после смерти матери, но все пошло кувырком. Она заявила, что Бен не очень хорошо справляется со своими эмоциями, и он достаточно "тупой", и она объяснила это его воспитанием. Вместо того чтобы поддержать ее в ее горе, Бен решил "уехать", поскольку, по его словам, это было "слишком" для него, чтобы справиться с этим.

"Моя сестра временно переехала ко мне, чтобы мы могли поддерживать друг друга", — объяснила она, поделившись, что Бен наведывался к ней каждые несколько дней. "Я признаю, что некоторое время после этого я была в отчаянии. Мне не нужно было, чтобы он был моим терапевтом, мне просто нужно было, чтобы он был со мной в самое темное время моей жизни. Как только ситуация обострилась, он побежал в горы".

Через месяц Бен вернулся в квартиру после того, как кто-то заставил его посмотреть на вещи с точки зрения его партнерши, и он задумался над своим поведением.

Она написала: "Сначала я хотела уйти от него и моя сестра согласилась, но он умолял дать ему шанс все исправить. Я была настолько недееспособна от горя, что не имела сил бороться. Он взял на себя инициативу получить индивидуальную терапию для себя и семейную терапию для нас. Я видела, что он прилагает настоящие усилия, чтобы измениться, поэтому мы остались вместе и в конце концов обручились. Моя сестра сначала была против, но в конце концов сказала, что считает, что он прилагает настоящие усилия ко всему, так что остаться было правильным решением. Она съехала через полтора месяца после возвращения Бена. Я предложила ей остаться, но она сказала, что ей нужно пространство, поскольку вопрос с Беном был решен. С тех пор все было в целом мирно, и мы начали планировать свадьбу. Затем я узнала, что Бен сделал несколько дней назад".

И вот тут все серьезно усложнилось – ведь она узнала мучительную правду о том, что скрыл любимый. Они с сестрой думали, что делать с маминым прахом, и подумывали о бусах, но решили, что они заставят их "плакать". Они также не хотели развеивать прах, поскольку не было соответствующего "супер-специального места", а делить его между двумя урнами тоже не было вариантом.

В результате, они решили оставить урну в квартире автора поста. Их мама была верующей, и в урне были четки, и однажды сестра женщины сказала, что хочет оставить их себе в память о матери. Но когда она заглянула в урну, она была шокирована. "Какое было мое удивление, когда вместо остатков моей матери я увидела большой мешок с песком", — написала она.

Оказалось, что Бен "убирал" место, где находился ее прах, несмотря на то, что она просила его не делать этого, и "пластик каким-то образом порвался, и прах рассыпался по всему ковру". Вместо того чтобы признаться, он держал это в тайне, поскольку "боялся" ее реакции и не хотел толкать ее "через край". Пепел был на ковре – поэтому он решил убрать его пылесосом. "Потом вместо того, чтобы вернуть его в урну, он выбросил содержимое пылесоса в мусорку. Когда я спросила, почему он просто не вернул прах в урну после пылесоса, он уставился в пол", — рассказала она.

Женщина продолжила: "На следующий день он буквально забежал в наш местный парк и прихватил немного песка в пакетике, так что он был примерно того же веса, что и пепел". Она назвала его "дураком" и была обеспокоена тем, что он даже не говорил ей правды. Она разозлилась: "Пепел был немного груб, с обломками костей. Он даже не попытался схватить несколько обломков. Он выбросил мою маму на помойку. Я его сейчас очень ненавижу. У меня ничего не осталось, кроме песка, в который, по-видимому, помочился 4-летний ребенок".

В результате женщина переехала жить в гостиницу и заблокировала номер своего жениха.

Тем временем читатели убеждены, что это было замаскированное благословение: "Твоя мама спасла тебя от брака с этим псом. Это ее великолепный подарок тебе. Ее прах спас тебя от связи с мужчиной, который превратит твою жизнь в ад. Посади дерево в особом месте и посвяти его ее памяти. Брось своего парня, который не умеет обращаться с людьми", "Я очень надеюсь, что ты наконец прозреешь и выкинешь эту кучу человеческого мусора", "Какой эгоистический и злой поступок. Я бы никогда не хотела снова видеть его лицо. Отвратительно". Другие говорили, что этот мужчина не заслуживает доверия, и первым тревожным звоночком стало то, что он оставил ее горевать в одиночестве.

Напомним, 39-летняя женщина чуть не выбила незнакомцу глаз, когда он не угадал ее настоящий возраст. Она набросилась на него после горячего спора.

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