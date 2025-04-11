Невеста испортила свою пышную свадьбу, случайно приняв не те таблетки: это было только начало

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Невеста рассказала о том, как она разрушила свадьбу своей мечты, случайно приняв не те таблетки, и с тех пор все стало хуже.

Как пишет Mirror, 27-летняя Джейд Дженсен тщательно готовилась к своей мартовской свадьбе, заранее позаботившись о диджее, кейтеринге и жилье. Парамедик, ставшая проектным менеджером, привыкла к стрессу, и ей хорошо знакомо планирование амбициозных мероприятий. Однако она не могла предсказать хаос, развернувшийся в ее важный день.

Все началось с того, что ее парикмахерша бросила ее всего за две недели, предупредив, что не может взять отгул на работе. Тогда Джейд еще не знала, что ее проблемы только начинаются.

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Утром в день свадьбы снова произошло несчастье: откупоривая бутылку шампанского, жительница Аделаиды, Австралия, случайно запустила пробку прямо себе в лоб с близкого расстояния.

Чтобы не превратиться в «яйцеголовую», Джейд побежала к морозильной камере, чтобы достать пакет со льдом. Визажистка, также являвшаяся медсестрой, сказала ей принять противовоспалительный препарат.

«Я подошла к своей аптечке, взяла серебристый пакетик и выпила две таблетки. Лишь через минуту я вернулась и подумала: «Боже мой, что я наделала?».

Вместо «Нурофена» Джейд на самом деле приняла две таблетки «Реставита», сильного антигистаминного препарата, который может вызвать серьезную сонливость — последнее, чего хочет любая будущая невеста накануне дня радостных свадебных торжеств.

Джейд расплакалась и отчаянно пыталась выбеливать пилюли назад. К сожалению, это не помогло, и Джейд пришлось бороться, чтобы не уснуть на церемонии в 16:00.

А когда наконец наступила пора сказать «Да», бедняжка Джейд снова оказалась в хаосе, на этот раз из-за проделок своей возбужденной собаки Сасси.

Джейд Дженсен идет к алтарю с отцом / © скриншот с видео

«Она была так рада меня видеть, но она обошла меня сзади и стала на мою трехметровому фату, и она вырвала мне ее из затылка, когда я шла к алтарю.

Потом собака решила устроить еще большее шоу для гостей и опорожнилась, когда они как раз собирались произнести свои обеты.

«Я просто рассмеялась, потому что это так на нее похоже, она просто обожает создавать хаос. Теперь я рада, что не забронировала медовый месяц сразу после этого, потому что мне нужно было две недели отдохнуть дома после всей этой хаотической энергии», — поделилась женщина.

Теперь Джейд рассказала о своих испытаниях в видео на TikTok, которое стало вирусным. Пользователи писали в комментариях: «Хахаха, это может символизировать, что ваш брак будет полон смеха и диких воспоминаний», «Из драмы выходят хорошие истории».

Напомним, 44-летняя девственница в первую брачную ночь обнаружила, что не может заниматься сексом.