Невеста объявила о разводе через день после свадьбы: что сделал ее муж

Невеста сказала своему мужу, что хочет развода всего через день после их свадьбы. А все из-за выходки ее любимого во время празднования, из-за которой она чувствовала себя "изнасилованной".

Об этом пишет Mirror.

Женщина объяснила, что у нее было только одно правило, согласно которому любимому было запрещено вымазывать ее лицо свадебным тортом, когда придет время его резать. Но вместо того чтобы уважать ее желание, жених сделал еще хуже, схватив ее за голову и ткнув ее лицом в праздничный десерт.

"Единственным моим жестким правилом было то, что он не будет тереть мне лицо тортом на праздновании. Будучи умным человеком, который хорошо меня знает, он этого не сделал. Вместо этого он схватил меня за затылок и толкнул мою голову в него. Это было запланировано, поскольку торт был уничтожен, и у него была куча кексов как резерв", - поделилась она.

Испуганная и смущенная произошедшим невеста сказала своему новому мужу, что она разрывает с ним отношения. Но тогда ее засыпали звонками члены семьи, которые думают, что она не права, расторгнув брак так рано.

"Я ушла. На следующий день я сказала ему, что мы разводимся. Все собрались, чтобы сказать мне, что я должна дать ему второй шанс. Они также продолжают говорить мне, что я люблю его — хотя сейчас я этого совсем не чувствую — и что он любит меня, а это значит не сдаваться при первом же препятствии", — поделилась она.

С этой проблемой невеста даже обратилась за советом к психологу. В ответ женщине посоветовали настаивать на разводе, несмотря на просьбу отменить его, потому что "действия ее мужа были красным флажком".

"Все уверены, что вы совершаете ошибку, но они не те, кто должен просыпаться каждый день с мужчиной, чье поведение сильно их отталкивает. Это вы. Так что вам нужно слушать только себя. Я думаю, что то, что он сделал, было красным флагом о том, что он не чтит вас и ваши желания. Продолжайте процесс развода", — говорится в сообщении.

Напомним, пара впервые поцеловалась в день свадьбы и рассказала, как это повлияло на отношения. Влюбленные вместе более 1,5 лет.

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