Невеста отменила свадьбу после того, как узнала тревожную тайну любимого

Свадьба – это не просто церемония, а важный шаг в жизни двух людей, выбирающих друг друга для общего будущего. Однако одна невеста была вынуждена пересмотреть свои планы после шокирующего открытия о женихе.

28-летняя женщина поделилась на Reddit своей историей, объяснив, что они с 30-летним женихом были вместе уже пять лет и готовились к свадьбе этой осенью. Они годами обсуждали общую жизнь, строили планы, даже планировали покупку дома, где могли бы воспитывать своих будущих детей.

Однако оказалось, что жених имел совсем другие приоритеты.

"Ну что ж. Оказывается, он уже купил дом. Но не со мной… со своей мамой", – рассказала она.

Еще более шокирующим было то, что он даже не сказал невесте, что ищет жилье. "Видимо, она нашла "идеальное место" и убедила его разделить его с ней, потому что "не хочет больше арендовать жилье". Поэтому теперь вместо того, чтобы планировать наше общее будущее, он финансово привязан к своей матери, которая собирается жить там постоянно", — добавила она.

Когда женщина спросила, как это влияет на их общие планы, ответ жениха был еще более ошеломляющим: "О, ну, конечно, ты тоже можешь переехать!".

Его тон намекал, что это было решение, которое она должна была принять с благодарностью. Но для нее это означало совсем другое — жить в доме, который выбрала его мама, который частично принадлежит ей и где она будет постоянно присутствовать.

Кроме того, он признался, что принял такое решение из-за того, что невеста "слишком долго откладывала деньги". Его мама, по его словам, предложила "самый быстрый способ" получить собственное жилье.

Невеста была шокирована и взбешена. Ей нужно было время, чтобы обдумать ситуацию, но чем больше она думала, тем больше понимала: "Я не могу выйти замуж за человека, который считает это нормальным".

Решение было принято — свадьба отменена.

Реакция семьи жениха была мгновенной и агрессивной. Ее телефон не прекратил звонить – родные будущего мужа обвиняли ее в "драматизации" и "преувеличении". Они настаивали, что это просто дом и что она все равно могла бы там жить.

Даже ее собственные родители не поддержали решение, назвав его "экстремальным".

Но пользователи Reddit встали на ее сторону: "Он не просто купил дом. Он построил целое будущее со своей мамой и оставил тебя вне его. Это не ошибка… это сознательное решение предоставить ей приоритет над тобой", "Это не просто красный флаг — это целый парад!", "Если ты выйдешь за него замуж, ты не получишь мужа… ты подпишешься быть третьим колесом в его созависимых фантазиях о маме и сыне", "Дело не только в свадьбе. Речь идет о жизни, которую вы проживете с ним. Если он ставит свою мать на первое место во всем или принимает столь важные решения без вас, это повлечет за собой много конфликтов".

Напомним,невеста ударила любимого ножом в шею во время спора о месте празднования свадьбы.

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