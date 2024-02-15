Невеста перед свадьбой застукала любимого, которого кормила мама грудью (видео)

Свадебные визажисты могли бы предположить, что они видели все: от ссор до слез, но история одной мастерицы по-настоящему напугала людей.

Гуру красоты по имени Дженни помогала будущей невесте сходить в туалет перед церемонией, когда они стали свидетелями шокирующей сцены с участием жениха и его матери.

Дженни поделилась этим рассказом с британским организатором свадеб Джорджи Митчелл, пока они работали вместе, а Джорджи рассказала эту историю в эпизоде комедийного подкаста Unfiltered Bride.

Нагнетая напряжение, Джорджи рассказала соведущей Бет, как "невеста зашла в туалет, и то, что она увидела, было достаточно, чтобы положить конец свадьбе". Сначала Бет предположила, что она имела в виду, что жених изменол ей в туалете или употреблял наркотики, но Джорджи объяснила, что ее открытие на самом деле было "намного хуже".

"Мама кормила его грудью", — сказала она.

Удивленная Бет ответила: "Извини, что? Зачем тебе выходить замуж за мужчину, который все еще ест грудное молоко?", на что Джорджи возразила: "Я не думаю, что она знала!".

Затем женщины задумались о том, почему у его мамы производилось молоко, на что Джорджи пришла к выводу, что она "очевидно делала это постоянно, чтобы добиться этого момента".

Впрочем, несмотря на шок, невеста все же не отменила свадьбу и продлила церемонию.

Она добавила: "Все ждут в комнате! Но ты точно не поцелуешься, когда скажут: "Ты можешь поцеловать жениха".

Юзеры, не в состоянии поверить, что они услышали, поделились своими мыслями в комментариях:

Самый сильный человек не смог бы сейчас поднять мне челюсть

Вывел фразу "мамин сынок" на совершенно новый уровень

Я бы быстро стала невестой, сбежавшей со свадьбы

Ничто не могло подготовить меня к такому!

Я подумала, что он убил кого-то. Но это еще ужаснее!

Напомним, женщина устроила любимому свадьбу-сюрприз из-за того, что он долго не делал предложение руки и сердца. Известно, чем это кончилось.

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