Невеста переделала свадебное платье бабушки: видео до и после и реакция родного человека

Американская невеста переделала свадебное платье своей бабушки в комплект из двух частей для собственного праздника.

Бриттани Далена, невеста из Фресно, Калифорния, рассказала New York Post, что винтажное платье цвета слоновой кости, покрытое принтами пейсли, сначала носила ее бабушка, а затем мама. Теперь наряд достался ей.

"Платью около 50 лет, и на нем есть куски, где моя бабушка и ее свекровь ушивали в него бисер", — рассказала Далена.

В клипе, который в TikTok собрал более 13,2 миллионов просмотров, невеста заходит в церковь, показывая, как она превратила старинную реликвию.

"Я знала, что она будет в шоке, и я знала, что она будет в восторге, независимо от того, что я с ним сделаю", — сказала она.

Когда она вошла, ее бабушка воскликнула: "Боже мой!", ошеломленная тем, что ее внучка носит это платье.

"Для нее было большой честью, что я надела его по такому особому случаю, и для нее было важнее, чтобы я надела его, чем оставить его в коробке на долгие годы", — призналась она.

После объятий бабушка мгновенно расплакалась.

"Я всегда планировала использовать платье и сохранить его как единое целое. Поскольку я хотела надеть его для репетиции, укороченная версия показалась мне лучшим вариантом", — рассказала Далена.

Невеста признается, что она меньше своей матери и бабушки, поэтому для того, чтобы платье сидело на ней как влитое, пришлось вносить значительные изменения.

"Для того чтобы швея смогла подогнать лиф под мою талию, ей пришлось разобрать его на две части", — рассказала она. "Когда я примеряла платье в двух частях, я подумала, что это гораздо больше соответствует моему стилю, и я сразу же влюбилась в новый дизайн".

От поколения к поколению платье претерпевало изменения, которые соответствовали стилю каждой невесты. Хотя ее бабушка приобрела свадебное платье как платье с длинными рукавами и высоким вырезом, мама Далены сшила его с вырезом в форме сердечка и пышными короткими рукавами, украшенными бисером. Итак, когда наступила пора для Далены добавить свою изюминку, она сохранила основные элементы платья, но превратила их в комплект.

Напомним, жених отменил свадьбу из-за SMS любимой его 12-летней дочери. Мужчина разорвал отношения с избранницей.

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