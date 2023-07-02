Невеста похудела ради свадьбы на 27 кг и влезла в платье мечты – фото до и после

Женщина рассказала, как свадьба смотивировала ее на похудение.

Об этом пишет nypost.com.

Еще в июле в 2021 году Брук Рефо сказала, что ее уверенность в себе сошла на нет после того, как весила 92 кг.

Работая парикмахершей, она постоянно смотрела на себя в зеркало во время работы каждый день, из-за чего ее самооценка еще больше падала.

Строгие ковидные ограничения в 2020 и 2021 годах означали, что она оставалась дома больше, чем когда-либо, что, по словам Брук, привело к тому, что ее вес медленно увеличивался из-за большего количества пищи и общего бездействия.

Брук Рефо до похудения / Фото: Instagram/@brookereffo

Но когда ее партнер Дэниел сделал ей предложение, она поняла, что должна внести изменения, чтобы чувствовать себя лучшей версией себя в день своей свадьбы.

Теперь, два года спустя, Брук стала на 27 кг легче, на три размера меньше и с гордостью вспоминает свои свадебные фотографии после 15 месяцев тяжелой работы.

Теперь она чувствует себя здоровее, сильнее и счастливее, чем когда-либо, в своем новом весе 65 кг.

Брук похудела на 27 кг / Фото: Instagram/@brookereffo

"Я всегда была немного рыхлой, но после переезда из дома медленно набирала вес. Я достигла своего максимального веса через несколько карантинов. Это было тяжелое время для всех, и я думаю, что использовала пищу как способ справиться со стрессом. Поскольку я работаю парикмахершей, иногда мы не имеем возможности остановиться и сделать перерыв, чтобы пообедать и заправиться необходимым топливом. Я часами не ела, а потом наедалась, когда возвращалась домой, потому что была очень голодной. Избыточный вес определенно повлиял на мою уверенность больше всего. Я смотрела на себя в зеркало и испытывала это разочарование. Я также часто чувствовала себя смущенной, когда ходила по магазинам со своими подругами, и я не могла влезть в некоторые платья и подобные вещи", — поделилась Брук.

Женщина пообещала себе, что, когда ее партнер сделает предложение, она сделает все возможное, чтобы сосредоточиться на своем здоровье и влезть в свадебное платье своей мечты.

Свадьба влюбленных / Фото: Instagram/@brookereffo

Единственная великая вещь, которую она изменила, – это ее диета, и она просто считала свои калории каждый день, чтобы убедиться, что они остаются в дефиците. К Рождеству она уже похудела на 10 кг, а к следующему году похудела на 17 кг.

Она также начала включать упражнения в свой распорядок дня, начав с того, что больше ходила пешком, около 10 км в день и подсчитывала свои ежедневные шаги.

"Я также начала следить за тем, чтобы правильно питаться и подпитывать свое тело во избежание эпизодов переедания. Я держу на работе закуски с высоким содержанием белка, которые помогут мне оставаться сытой, пока я не вернусь домой", — поделилась она.

Одна из самых больших проблем для Брук на протяжении всего ее пути к похудению на самом деле не была связана с ее диетой или физическими упражнениями. Труднее всего было бороться с постоянными комментариями ее клиентов.

"Я вижу их каждые 4-8 недель и между нашими встречами я заметно теряла вес. Мне понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к постоянным комментариям относительно моего облика. У меня были люди, которые говорили что-то вроде "ты выглядишь намного лучше", что трудно было проглотить. Мне гораздо больше понравились вопросы типа "ты хорошо себя чувствуешь?". Но потом это превратилось в "прекрати худеть, ты слишком худая". На самом деле у меня развилась тревога, и у меня начались панические атаки. Мне понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к тому, что "все смотрят на меня" и к комментариям по поводу моего вида. Люди прекратили комментировать, поскольку мой вес стабилизировался, и это уже старые новости", — отметила она.

Брук смогла влезть в свадебное платье своей мечты и вышла к алтарю счастливой и уверенной в себе невестой в ноябре в 2022 году.

Брук с мужем / Фото: Instagram/@brookereffo

Ее совет всем, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, прост: просто сделайте первый шаг. "Каждый должен с чего-то начинать", – сказала она. "Это может быть просто подсчет калорий, чтобы увидеть, сколько вы потребляете, или прогулка. У всех нас есть возможность взять под контроль собственное здоровье. Все в жизни гораздо лучше, когда ты чувствуешь себя хорошо. Мое психическое здоровье, уровень энергии и чувство стиля улучшилось после того, как я похудела. Если я могу это сделать, то сможет любой".

Напомним, женщина устроила бесплатную свадьбу подруге, которой осталось жить несколько месяцев. Она назвала этот день идеальным, а также рассказала о своей болезни.

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