Невеста получила анонимное письмо за два дня до свадьбы: "Это меня сломало" (фото)

Невеста осталась "в отчаянии" после того, как за несколько дней до свадьбы получила таинственное письмо, в котором говорилось об одном "дорогом" решении.

Так, ее заклеймили "материалисткой" после того, как она составила список свадебных подарков. Желание будущей жены разозлили одного из гостей, поэтому он решил выразить свое недовольство анонимно.

Невеста обратилась к Reddit, чтобы поделиться запиской, которая начиналась яростно: "Ты издеваешься надо мной? Это довольно дорогой список, тебе не кажется?".

Она прикрепила фото записки, в которой были разные цитаты из Библии о алчности. Анонимный отправитель потом сказал: "Бог не против, чтобы люди имели вещи. Он не согласен с тем, что вещи имеют людей. Когда богатство и материальные вещи становятся центром нашей жизни, мы поднимаем их к статусу идола. Вещи, которым мы поклоняемся вместо Бога. Вещи, на которых мы сосредотачиваемся больше, чем на нашем Боге. Когда вас больше волнует ваша новая игрушка, чем поход в церковь – это проблема. Когда номер вашего банковского счета важнее того, чтобы отдать несколько долларов на помощь человеку, пытающемуся свести концы с концами, - это проблема. Бог благословляет нас, чтобы мы могли благословлять других и показывать любовь Божию".

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Озадаченная такой странной запиской, невеста попросила совета: "После очень эмоционально и финансово обременительной эпохи планирования свадьбы, я чувствовала, что сегодня наконец-то вернула за угол и с нетерпением жду нашу свадьбу в субботу, когда получила это письмо по почте, без обратного адреса и ни одной реальной информации о том, кто мог его отправить".

Она пояснила, что единственная зацепка находится на почтовой марке, и сказала, что может предположить, что она происходит из почтового отделения, расположенного неподалеку от ее родного города, но отметила, что это "населенный" район, откуда "происходит много ее гостей". Далее в сообщении говорилось о деталях: "Это было адресовано только мне (невесте), а не моему жениху. Я ломаю голову над тем, кто мог его прислать, но ничего не нахожу. Посоветуйте, как не попасть впросак?".

Читатели поторопились поделиться своими мыслями: "Я бы не запятнал этим день свадьбы, но опубликовал бы это на Фейсбуке. 1) Высмеять их за брань, 2) Высмеять их за то, что они не пригласили жениха, 3) Попросить их не приходить, 4) Дать им прочитать все насмешливые комментарии от ваших друзей", "Положите это у стола с подарками/коробкой с открытками. Пусть все знают, кто виновник".

Напомним, жених выгнал маму со своей свадьбы. Он пожаловался, какую "шокирующую и непростительную вещь" она сделала.

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