Невеста, потерявшая зрение, заставила гостей свадьбы "прожить мгновение вслепую" — видео

Свадьба – это особый случай, и каждая пара имеет свои маленькие традиции, которые они хотят подчеркнуть в рамках своего важного дня. А для 27-летней Люси Эдвардс очень многое означало, чтобы ее гости переживали ее свадебную церемонию так же, как она, поэтому она завязала им глаза.

Об этом пишет Mirror.

Инфлюенсер и активистка по вопросам инвалидности, потерявшая зрение после того, как ей поставили диагноз редкого генетического заболевания под названием "Недержание пигмента", сказала, что день ее свадьбы был "лучшим днем в ее жизни". Она радуется, что смогла показать своим гостям свою жизнь во время церемонии со своим любимым Олли Кейвом.

В видео, опубликованном в ее TikTok, она написала: "Я слепая и закрыла глаза своему зрячему мужу и гостям, когда шла к алтарю. Это их реакция, когда они прожили момент на моем месте".

@lucyedwards Что это момент, который я blindfolded all my guests, и я walked down the isle on my #wedding day…, И мой забота прошел мимо ручки в Ольги я могла зависеть от моих вредных dress в действенной мере, что я имею, когда я первый had it on. Це було так важливим experimentem для нас, тільки через Ollie не blind, але це було реально важливою для його і всіх моїх друзів, щоб я хотів, щоб він був для мене в найбільш важливий момент для нас. Как ты можешь мне, Ollie и мой dad является реально помехой в лад it together. Он был так emocional moment and one that I will remember for the resto of my life. Я имеем хорошо, что я имею в виду, что я прихожу мне на самом деле, что я имею способность и все. The whole me. И ходили вниз по алле к arrival of birds by @The Cinematic Orchestra, as this is the song on end of one of my favourite films, Theory of Everything. Stephen Hawking has been a masive role model в моєму житті і я люблю стріляти наприкінці того, що відео на його final monolog. И действительно путешествия в философии что мы все только маленькие люди и атомы на цій masive planeta і Stephen помимо мене, що ви можете любити і мати вашу здатність экологи, і що truly beautiful thing. Это бессмысленно то, что я имею работу на и я люблю truly без особливостей, когда ходьба вниз по оленю с моим заботой к этой песне. Це требуют emocional and raw moment для share with you guys, but I thought it was importance as it not typical way to bride walks down the aisle but was my way. Just remember you are so special and you don't have follow traditions if you don't want to. Этот день, который днем является о вас и человеке, что вы любите и все время требуется к чувству правого для вас. Thank you to amazing harpist @Amie True Music ♬ Арривал из битвы (From "Кримсон Wing Mystery of the Flamingos") — The City of Prague Philharmonic Orchestra

В эмоциональном ролике Люси идет к алтарю со своим отцом и встречает Олли с завязанными глазами. Далее в клипе говорится: "Прежде чем Олли снял повязку с глаз, у него была возможность потрогать мое платье и понять, почему я его выбрала".

Люси рассказала: "Я думала, что быть слепой невестой будет досадно и бесполезно, но я чувствовала себя принцессой и прожила день, который, пожалуй, был воплощением моих самых смелых мечтаний. Я искренне верю, что потеря зрения не означает, что вы потеряли видение. Я надеюсь, что это вдохновит других людей с ограниченными возможностями. В конце концов, настал ваш момент проявить себя, и вы должны чувствовать себя комфортно в своей шкуре. Было так важно завязать моим гостям глаза, чтобы они могли жить момент на моем месте. Мне было грустно, что мои друзья и семья будут улыбаться мне, и я не смогу оглянуться на их прекрасные лица, но все это не имело значения. Момент свадьбы у меня был особенным. Это был момент, когда я могла по-настоящему принять себя такой, какой я есть. Момент, который я и мой отец могли разделить вместе".

Напомним, первый в мире свадебный организатор с ИИ ищет пары для бесплатной планировки праздника. Искусственный интеллект возьмет на себя инициативу по планированию всех аспектов свадьбы: от выбора места проведения до приглашения гостей.

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