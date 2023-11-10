Невеста позволила мужу переспать со своей подругой в брачную ночь: родители от нее отреклись

Женщина рассказала, что позволила мужу переспать с подружкой невесты в ночь после их свадьбы.

26-летняя Кэти вышла замуж за 25-летнего Дэна в начале этого года. Британцы вместе более 6 лет. Однако это была нетипичная свадьба.

Молодожены, появившиеся в недавнем выпуске шоу Love Don't Judge пролили свет на свой нетрадиционный роман.

У них открытые отношения, и им разрешен интим с друзьями. Кэти объяснила, как они познакомились с другой парой на ретрите, когда начали изучать идею открытых отношений.

Дэн, Кэти, Кирсти и Том / Фото: скриншот с видео

Перенесемся вперед, когда Кэти и Дэн официально связывают себя узами брака, а рядом с ними одна из их подружек невесты. Однако обязанности подружки невесты были несколько иными, поскольку молодожены попросили ее присоединиться к ним в спальне в брачную ночь.

Кэти и Кирсти / Фото: скриншот с видео

"В результате мы привели одну из моих подруг в нашу спальню. Мы немного выпили и в конце концов устроили с ней секс втроем, и это было действительно весело", — сказала Кэти. "Она одна из моих лучших подруг, потому было очень комфортно".

Дэн добавил: "То, что мы делали это в такой особый день, делает его незабываемым".

Дэн, Кэти и Кирсти / Фото: скриншот с видео

Однако Кэти объяснила, что ее семья не одобряет наличие нескольких "друзей с привилегиями". Она добавила, что многие члены семьи не пришли в этот особый день пары, назвав фетиш Кэти и Дэна "отвратительными".

"Я думаю, что большинство приговоров, которые я получила, исходило от моей семьи. Они не одобряли то, что я делала, и потому больше со мной не разговаривают", — добавила Кэти.

Кэти и Дэн / Фото: скриншот с видео

Но, несмотря на непростые отношения с семьей Кэти, пара утверждает, что у них много друзей, которые до сих пор их поддерживают.

Когда Дэна спросили, склонна ли пара к ревности, он ответил: "Ревность — это своего рода часть всего этого, она делают все более увлекательным".

Напомним, мужчина-изменщик пригласил любовницу в свой медовый месяц. Его бывшая невеста рассказала, как их разоблачила.

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