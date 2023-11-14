Невеста пригласила четырех экс-девушек любимого на их свадьбу: реакция жениха (фото)

Она устроила ему "сюрприз".
Жених получил неожиданный сюрприз, когда приехал за невестой и обнаружил, что все ее подружки - его бывшие девушки.
Об этом пишет The Thaiger.
Это необычное событие произошло на свадьбе пары из Чунцина, Китай. Невеста, известная как Лю, обнаружила, что некоторые из ее подруг раньше встречались с женихом. Вместо того чтобы огорчаться, она решила пошутить над своим будущим мужем. Лю пригласила всех экс-девушек стать подружками невесты на их свадьбе.
Когда жених вошел в комнату, чтобы забрать свою невесту, он был заметно удивлен и растерян, увидев знакомые лица своих бывших подруг, одетых в пастельные платья.
Однако он быстро пришел в себя и приступил к свадебной церемонии. Реакция жениха очень обрадовала невесту, продемонстрировав отсутствие у него чувств к бывшим партнершам. Свадьба прошла гладко, без всякой ревности или обид, что позволило паре выдохнуть с облегчением.
В Сети эта история вызвала оживленную и разнообразную дискуссию.
- Хорошо, что жениху удалось сохранить спокойствие и ничего плохого не произошло
- Невеста понимает, и ее не волнует, что ее подруги были старой любовью ее мужа
- Даже если ничего не произошло, приглашать бывших супруга в подружки невесты — не самая лучшая идея
Напомним, пара снова поженилась через 16 лет после развода. История их любви и фото.
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