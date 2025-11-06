Невеста проснулась в постели с другим в день своей свадьбы и не жалеет об этом

Невеста Эми Холиок в день своей свадьбы

Невеста из Лидса (Англия) Эми Гольйок призналась, что проснулась в постели с другим мужчиной в день своей свадьбы, но заявила, что «не жалеет» о своем поступке. Женщина объяснила, что сомнения относительно ее шестилетних отношений усилились после знакомства с музыкантом из TikTok, с которым она провела ночь.

Об этом пишет Lad Bible.

Эми рассказала, что не жалеет о том, что произошло накануне ее свадьбы, даже несмотря на то, что на следующий день она все же вышла замуж. По словам женщины, сомнения относительно ее шестилетних отношений появились еще тогда, когда она обручилась в январе 2019 года. А за два месяца до свадьбы эти сомнения только усилились — Эми начала общаться в TikTok с музыкантом, который ей понравился.

Перед свадьбой женщина чувствовала себя «истощенной и растерянной».

«Я не чувствовала, что меня слушают. Как только я назначила дату свадьбы, сразу об этом пожалела. Я знала, что должна была уйти еще раньше», — призналась она.

Эми добавила, что друзья также советовали ей разорвать отношения, ведь рядом с женихом она «чувствовала себя маленькой».

Несмотря на чувства к новому знакомому, она не смогла отменить свадьбу — времени оставалось слишком мало. Вечером накануне церемонии Эми провела ночь с музыкантом, который ушел из ее комнаты в 5:00.

Мать двоих детей призналась, что после этого чувствовала «огромную вину и путаницу», однако все равно решила не отменять церемонию.

4 августа она вышла замуж перед семьей и друзьями, но уже во время медового месяца в Скарборо решила прекратить отношения. По возвращении Эми честно призналась мужу в измене.

Женщина теперь советует другим женщинам прислушиваться к себе, если перед свадьбой возникают сомнения. По словам Эми, сейчас она чувствует себя «намного сильнее» и увереннее в одиночестве.

Также женщина вспомнила, что посещала концерт того самого музыканта и «полностью в него влюбилась». Эми случайно наткнулась на него в ленте TikTok и написала под трансляцией, что ей нравится его музыка, даже признавшись, что скоро выходит замуж.

«Я пыталась просто дружить с ним, но мои чувства были слишком сильными. У нас были очень глубокие, умные разговоры, которых у меня не было уже давно. Я сказала своим друзьям за два дня до свадьбы, что чувствую к нему, и они сказали, что я должна отменить свадьбу. Я ответила: „Я не могу, потому что все вложили столько денег в эту свадьбу. Все так радовались, я не могла всех подвести“, — рассказала женщина.

Вспоминая события той ночи, она назвала день перед свадьбой «очень эмоциональным» и сказала, что «никогда не думала, что это случится именно с ней». Уже во время медового месяца Эми рассказала мужу правду, и, по ее словам, он «чувствовал то же самое».

«Это просто напоминало долгую дружбу, в которой мы потерялись. Но он не хотел развода, он хотел все исправить», — сказала женщина.

Эми Голлиок

После медового месяца Эми признала, что «влюбилась в другого». После этого муж попросил ее покинуть дом.

«Он был очень расстроен. Хотел вернуть меня, но я сказала, что он заслуживает гораздо лучшего. Мы не были счастливы вместе. Мой жених был замечательным человеком, просто я его не любила. Не было никакой страсти», — пояснила она.

Теперь Эми говорит, что «на сто процентов» счастливее со своим музыкантом, хотя признает, что жалеет лишь об одном — что не отменила свадьбу раньше.

«Я не думаю, что жалею о том, что произошло той ночью перед свадьбой, хотя это и звучит ужасно. Мне кажется, если бы этого не произошло, все могло бы никогда не закончиться», — подытожила она.

