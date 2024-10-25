Невеста сделала ужасное открытие о любимом за несколько недель до свадьбы, изменившее все

Он умудрялся держать в тайне от нее несколько личностей и любовников, но она наконец его разоблачила.

Женщина ошеломила, как ее месяцами обманывал "будущий муж", и как она осталась должна тысячи после того, как он обременил ее долгами.

Об этом пишет LADbible.

Меган Кларк работала в баре на острове Уайт, когда зашел красивый незнакомец и дал понять, что она ему очень нравится. Она знала его под именем "Лорд Берти Андервуд", а он утверждал, что происходит от изобретателя печатной машинки "Андервуд".

Бурный роман

Он пригласил ее жить с ним в своем доме на берегу моря и предложил работу в его бизнесе по продаже часов, на что она согласилась.

Очень скоро ее жизнь невероятно переплелась с его жизнью – они ездили на свидание в Лондон и катались на его Bentley, в их первое совместное Рождество он сделал предложение руки и сердца.

Меган Кларк / Фото: Channel 4

Все происходило так быстро, но за два месяца до свадьбы Меган принялась замечать тревожные признаки.

Начали появляться трещины

В их дом поступало много почты, адресованной людям, которые не были ни ею, ни "лордом Берти Андервудом", а он утверждал, что это, пожалуй, просто предыдущие арендаторы.

Начав волноваться, что все было не так, как казалось, она начала копать и нашла скрытые банковские карты, выписанные на разные имена.

Меган рассказала в документальном фильме Channel 4 Love Cheats, что когда она спросила обо всем любимого, который должен стать ее мужем, "его отношение мгновенно изменилось".

Меган Кларк / Фото: Channel 4

Настоящее имя лорда Берти Андервуда

Меган выяснила, что на самом деле его звали Роберт Мадейски, и что в течение многих лет он провернул ряд афер, изменял ей с несколькими мужчинами и взял на ее имя долг по кредитной карте.

Относительно того, как ему это удавалось, Мадейски построил для Меган всю жизнь, в которой она жила во лжи.

Она рассказала газете Metro, что мошенник "сочинял крошечные ложные вещи, чтобы прикрыть большую ложь". Он сказал ей, что установил пол в своем доме после того, как нашел его в лондонской мастерской, и он ему понравился, но дом был арендован.

Мошенник повесил в своем доме фотографии пишущей машинки "Андервуд", чтобы подтвердить ложь о том, что он происходит от ее изобретателя.

Он даже попросил ее ничего не писать о них в социальных сетях, утверждая, что его отец сделал важную карьеру в Королевском флоте, так что доказательства их отношений будет нелегко найти в Интернете.

Роберт Мадейски / Фото: Sussex Police

Чем закончилась "сказка"

В конце концов он оставил ей около 30 000 фунтов стерлингов долга, и хотя она обратилась в полицию, чтобы сообщить, что стала жертвой мошенничества, они мало чем могли ей помочь.

Ей пришлось работать, чтобы выплатить долг, а Роберта Мадейски арестовали по отдельным обвинениям в мошенничестве и приговорили к пяти годам заключения.

Однако в 2022 году ему удалось сбежать, и с тех пор он скрывается от правосудия.

Напомним, мужчина, с которым женщина 9 лет крутила роман, оказался ее сестрой. Netflix выпустил документальный фильм, в котором она рассказывает о своем опыте.

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