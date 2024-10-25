Невеста сделала ужасное открытие о любимом за несколько недель до свадьбы, изменившее все

Он умудрялся держать в тайне от нее несколько личностей и любовников, но она наконец его разоблачила.
Женщина ошеломила, как ее месяцами обманывал "будущий муж", и как она осталась должна тысячи после того, как он обременил ее долгами.
Об этом пишет LADbible.
Меган Кларк работала в баре на острове Уайт, когда зашел красивый незнакомец и дал понять, что она ему очень нравится. Она знала его под именем "Лорд Берти Андервуд", а он утверждал, что происходит от изобретателя печатной машинки "Андервуд".
Бурный роман
Он пригласил ее жить с ним в своем доме на берегу моря и предложил работу в его бизнесе по продаже часов, на что она согласилась.
Очень скоро ее жизнь невероятно переплелась с его жизнью – они ездили на свидание в Лондон и катались на его Bentley, в их первое совместное Рождество он сделал предложение руки и сердца.
Все происходило так быстро, но за два месяца до свадьбы Меган принялась замечать тревожные признаки.
Начали появляться трещины
В их дом поступало много почты, адресованной людям, которые не были ни ею, ни "лордом Берти Андервудом", а он утверждал, что это, пожалуй, просто предыдущие арендаторы.
Начав волноваться, что все было не так, как казалось, она начала копать и нашла скрытые банковские карты, выписанные на разные имена.
Меган рассказала в документальном фильме Channel 4 Love Cheats, что когда она спросила обо всем любимого, который должен стать ее мужем, "его отношение мгновенно изменилось".
Настоящее имя лорда Берти Андервуда
Меган выяснила, что на самом деле его звали Роберт Мадейски, и что в течение многих лет он провернул ряд афер, изменял ей с несколькими мужчинами и взял на ее имя долг по кредитной карте.
Относительно того, как ему это удавалось, Мадейски построил для Меган всю жизнь, в которой она жила во лжи.
Она рассказала газете Metro, что мошенник "сочинял крошечные ложные вещи, чтобы прикрыть большую ложь". Он сказал ей, что установил пол в своем доме после того, как нашел его в лондонской мастерской, и он ему понравился, но дом был арендован.
Мошенник повесил в своем доме фотографии пишущей машинки "Андервуд", чтобы подтвердить ложь о том, что он происходит от ее изобретателя.
Он даже попросил ее ничего не писать о них в социальных сетях, утверждая, что его отец сделал важную карьеру в Королевском флоте, так что доказательства их отношений будет нелегко найти в Интернете.
Чем закончилась "сказка"
В конце концов он оставил ей около 30 000 фунтов стерлингов долга, и хотя она обратилась в полицию, чтобы сообщить, что стала жертвой мошенничества, они мало чем могли ей помочь.
Ей пришлось работать, чтобы выплатить долг, а Роберта Мадейски арестовали по отдельным обвинениям в мошенничестве и приговорили к пяти годам заключения.
Однако в 2022 году ему удалось сбежать, и с тех пор он скрывается от правосудия.
Напомним, мужчина, с которым женщина 9 лет крутила роман, оказался ее сестрой. Netflix выпустил документальный фильм, в котором она рассказывает о своем опыте.
Читайте также: