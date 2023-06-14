Невеста случайно перевернула свадебный торт: забавный момент попал на фото

Также она порвала платье на ягодицах во время девичника.

Самопровозглашенная "неуклюжая" невеста случайно опрокинула свой свадебный торт на пол во время празднования.

Об этом пишет nypost.com.

28-летняя Бриана Даттон разрезала десерт и через мгновение он соскользнул и опрокинулся. Был отрезан только один кусочек, прежде чем сладкое угощение упало на пол.

"Все скажут, что я неуклюжая. Я вставила нож, чтобы отрезать второй кусок, и торт ускользнул. Я видела, как это происходило в замедленной съемке. Они сказали, что я кричала "это все масляный крем", когда он падал. Все подбежали, чтобы соскоблить торт с пола, но все смеялись", — вспомнила невеста из Сиднея, Австралия.

Невеста перевернула свадебный торт / Фото: alexmarksphotography / SWNS

Бриана Даттон с мужем / Фото: alexmarksphotography / SWNS

Даттон и ее муж, 30-летний Тейлор, быстро пошли на первый танец, пока их гости убирали торт и подали несколько не коснувшихся земли кусочков.

После церемонии молодожены были рады увидеть, что веселый момент запечатлел фотограф.

Этот момент в конце концов превратился в чудесное воспоминание, когда они получили снимки, на которых снят шок и смех пары.

"Это мои любимые свадебные фотографии, – сказала Бриана. "Они такие настоящие. Я просто обожаю их".

Но это был не единственный неловкий момент, связанный со свадьбой. Женщина упала во время своего девичника и разорвала платье на ягодицах.

Бриана Даттон / Фото: Jessika Duffy / SWNS

"Я упала с лестницы. Задняя часть моего платья разошлась. Вся моя задница была видна. Мои друзья использовали мою мини-фату и прикололи ее к ягодицам, как хвост кролика", — поделилась она.

Невеста разорвала платье на девичнике / Фото: Jessika Duffy / SWNS

Несмотря на эти случаи, Даттон считает, что день ее свадьбы был идеальным.

Напомним, американские супруги после свадьбы решили поступить довольно нетрадиционно и не жить вместе. Пара рассказала, как это повлияло на их брак.

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