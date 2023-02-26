Невеста случайно включила диктофон на свадьбе: слова родственников шокировали новобрачных

Невеста на свадьбу случайно записала разговор гостей. То, что молодая пара услышала после свадьбы, возмутило их.

Об этом сообщает Daily Star.

Яя Кампен и ее жена услышали разговор о том, как родственники жалуются на их пару. В частности они недовольны тем, что молодожены не приглашают людей на свою свадьбу после того, как их однополый брак спровоцировал драму в семье.

Как стало известно, невеста создавала аудиокнигу пожеланий. Для этого женщина купила старый телефон в благотворительном магазине. Уже после свадьбы она вместе с женой слушала записи пожеланий, которые гости оставили им на празднике. Впрочем, вместо поздравления женщина случайно натолкнулась на разговор своей тети и двоюродного брата, зафиксированного чувствительным микрофоном. Видео быстро стало популярным в сети.

В записи Яя услышала образы, адресованные ей лично. В частности, родственники сказали, что у молодоженов нет вкуса и осудили их решение исключать из списка некоторых гостей.

"Как можно быть такими бестактными и невоспитанными?" — сказала тетя невесты.

Взбешенная невеста выложила аудиозапись в сеть и призвала пользователей приглашать на свадьбу только тех людей, которые их любят и не сомневаются в своих чувствах к ним. В комментариях женщина была поддержана и возмущена поведением родственников.

"Это действительно ужасно. Мне так жаль, что ваша любовь не была отпразднована, как это должно было быть", — написал один из пользователей.

Напомним, что перед свадьбой невеста застала в туалете своего будущего мужчину, которого кормила мама грудью.

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