Невеста со скандалом выгнала младшую сестру со своей свадьбы: что та сделала

Невеста рассказала, как выгнала свою младшую сестру со свадьбы.

На Reddit 25-летняя женщина начала историю с их детства. Так, она поделилась, что когда ей было девять лет, родители удочерили Джен, которой в то время было семь.

По ее словам, Джен была худой и испуганной из-за того, что ею пренебрегали. Со своей стороны новая семья девочки пыталась делать все, чтобы она чувствовала, что ее любят.

"Мы купили ей много игрушек. Все, что Джен хотела, она получала. Я была так счастлива, что у меня есть сестра, и я понимала, почему мои родители относились к ней особенно", — написала она. "Однако с годами особое отношение не прекратилось. Если она не получала того, что хотела, она устраивала истерику. Я все еще чувствовала, что мои родители любят меня и заботятся обо мне, но я всегда была второй после Джен. Когда я повзрослела, я делала все возможное, чтобы выйти из дома. Свою первую работу я получила, когда мне было 12. В день, когда мне исполнилось 16, я сдала экзамен на водительские права, а на следующий день купила машину. Я поступила в колледж в другом конце страны".

Женщина объяснила, что теперь, когда она независима и хорошо зарабатывает, она решила со своим женихом Кипом устроить большую и веселую свадьбу.

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"Мы подумали, что было бы весело иметь цветовую гамму. Мой любимый цвет – желтый, а его – синий, так что мои гости были бы в желтом (или с желтыми оттенками на нейтральном фоне), его – в синем, а общие друзья – в зеленом. Я выбрала платье с зелеными вышитыми деталями, а он – бутоньерку с зелеными цветами. Когда Джен узнала об этом, она разозлилась. Я этого не знала, но она ненавидит желтый цвет, потому что он ее смывает. Она сказала мне, что ни при каких обстоятельствах не наденет желтый цвет. Я пожала плечами и сказала, что просто выгоню ее, если она не наденет желтый".

Шли месяцы, и больше никто не обсуждал это правило, пока в день свадьбы не появилась Джен – в фиолетовом платье.

"Я сказала ей, чтобы она немедленно ушла. Цветовая гамма была идеальной, а она все испортила. Джен отказывалась уходить, пока я не пригрозила вызвать охрану. Дальше свадьба прошла прекрасно, но потом мои родители разозлились на меня за то, что я выгнала Джен. Я сказала им, что предупреждала ее, что ее выгонят, если она не будет соблюдать цветовую гамму, но они сказали, что все подумали, что это была шутка. Я сказала им, что это моя свадьба, которую я устроила без их поддержки, поэтому я могу выгонять кого захочу".

Женщина рассказала, что ее жених Кип защитил ее решение и даже сказал родителям, что им должно быть стыдно за то, как они относились к ней. После свадьбы многие родственники и друзья высказывали ей неоднозначные мысли.

"Одни говорят, что на моем месте даже не пригласили бы Джен, а другие считают, что я должна была это проигнорировать. Я пригласила Джен, потому что она член семьи, и я честно думала, что она более зрелая для этого", – добавила она.

Ее историю прочитали тысячи пользователей, которые поделились своими мыслями по поводу всей этой печальной ситуации.

Для меня также очень показателен тот факт, что Джен, пожалуй, была единственной гостьей, у которой возникли проблемы с цветовой гаммой. Если все остальные смогли это сделать, значит, это было не так уж сложно.

Твоя сестра появилась в фиолетовом цвете просто со злобы. Если бы желтый цвет действительно был проблемой, она могла бы попросить одеть синий. Она появилась в фиолетовом с явным намерением высмеять жениха и невесту и устроить сцену, зная, что твои родители ее поддержат.

Твои родители плохо относятся к тебе с тех пор, как явилась твоя сестра. Пора вывести их и твою сестру на чистую воду за их отвратительное поведение и откровенный фаворитизм.

Я становлюсь эквивалентом бумера, потому что ностальгирую по тем дням, когда присутствовавшие люди имели большее значение, чем цвет, в который они были одеты.

Кажется, что эстетика имеет большее значение, чем собственная свадьба с любимым человеком

Напомним, на Волыни на 60 тыс. грн оштрафовали учительницу из-за "свадьбы". Подсудимая вину признала и согласилась на сотрудничество со следствием.

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