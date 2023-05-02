Невеста умерла на собственной свадьбе, сделав последнее счастливое фото: что произошло

В США невеста погибла на собственной свадьбе, а ее возлюбленный получил тяжелые травмы. Трагедия произошла из-за ДТП.

Об этом пишет mirror.co.uk.

34-летняя Саманта Гатчинсон и 36-летний Арик Гатчинсон выезжали из свадебного банкета на гольф-каре в Фолли-Бич, штат Южная Каролина, когда в них сзади врезалась 25-летняя Джейми Коморовски, нарушившая правила дорожного движения. Перед трагедией пара сделала последнее фото, на котором они были счастливы и улыбались своим гостям.

После столкновения Саманта погибла на месте, ее муж Арик в тяжелом состоянии. Пока неизвестно, знает ли он смерть своей жены.

Полиция задержала виновницу ДТП. За смерть невесты ей может грозить до 25 лет тюрьмы, а также штраф в размере до 25 100 долларов США.

Напомним, 15-летняя девушка хотела утолить боль во время месячных и получила 10% ожогов кожи.

Читайте также: