Невеста умерла на собственной свадьбе, сделав последнее счастливое фото: что произошло

Жених попал в реанимацию.
В США невеста погибла на собственной свадьбе, а ее возлюбленный получил тяжелые травмы. Трагедия произошла из-за ДТП.
Об этом пишет mirror.co.uk.
34-летняя Саманта Гатчинсон и 36-летний Арик Гатчинсон выезжали из свадебного банкета на гольф-каре в Фолли-Бич, штат Южная Каролина, когда в них сзади врезалась 25-летняя Джейми Коморовски, нарушившая правила дорожного движения. Перед трагедией пара сделала последнее фото, на котором они были счастливы и улыбались своим гостям.
После столкновения Саманта погибла на месте, ее муж Арик в тяжелом состоянии. Пока неизвестно, знает ли он смерть своей жены.
Полиция задержала виновницу ДТП. За смерть невесты ей может грозить до 25 лет тюрьмы, а также штраф в размере до 25 100 долларов США.
Напомним, 15-летняя девушка хотела утолить боль во время месячных и получила 10% ожогов кожи.
Читайте также:
- Женщина шокирована, что забеременела от друга своего отца, гораздо старше ее
- Дрон случайно запечатлел жуткие кадры призрака "черноглазой девушки" в лесу (фото)
- Кот каждую ночь приносит своей хозяйке дорогие "подарки": она в отчаянии