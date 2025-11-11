Невеста умерла в день свадьбы спустя несколько часов после того, как сказала "да" (фото)

История о невесте, умершей в объятиях любимого мужчины Фото: иллюстративное / © pexels.com

37-летняя Джейд Тебрар умерла в объятиях любимого мужчины спустя всего несколько часов после свадьбы.

Об этом пишет ladbible.

Женщина боролась с желудочным раком, диагностированным еще в августе 2023 года. Несмотря на тяжелую болезнь, Джейд вышла замуж за своего партнера Адама Кемпа, с которым прожила 19 лет и воспитывала пятерых детей.

Джейд сохраняла силу духа Фото: SWNS

Первые симптомы болезни появились во время ее последней беременности — тогда Джейд испытывала сильные боли в животе и стремительно теряла вес. Врачи сначала связывали это со стрессом на организм, но после родов в феврале 2023 ее состояние не улучшилось.

В конце концов медики диагностировали у нее рак желудка II стадии, который за несколько недель прогрессировал до IV. В сентябре метастазы распространились на матку и яичники.

Несмотря на это, Джейд сохраняла силу духа. Она составила список желаний и мечтала только об одном — чтобы ее дети имели самое красивое Рождество. Та сама сознавала, что вряд ли доживет до него.

Пара планировала жениться 21 ноября 2026 — в день их 20-й годовщины. Но из-за состояния Джейд решили не ждать. Друзья и работники хосписа помогли организовать церемонию прямо на дому: нашли регистратора, подготовили торт и буфет.

Поскольку Джейд была слишком слабой, ее привезли в комнату на коляске. Адам встал рядом на колени, чтобы быть с ней на одном уровне.

«Мы сказали „да“, и она, вытерев мне слезы, прошептала: „Не плачь, я тебя люблю“», — вспоминает мужчина.

«Все плакали. Они говорили, что никогда не видели свадьбы, исполненной столько любви».

После церемонии Адам помог жене прилечь на диван. Они переоделись, вспоминали общие годы и смеялись сквозь слезы.

«Ее дыхание изменилось. Я позвонил в хоспис — мне сказали, что времени осталось мало. Тогда я понял, что теряю свою душу-двойника в тот же день, когда взял ее в жены», — рассказал он.

Джейд посмотрела ему в глаза и прошептала, что счастлива быть «миссис Кэмп». Через несколько минут она тихо ушла из жизни — в 22:45 в тот же вечер.

Адам назвал свою жену «невероятно сильной» женщиной, которая до последнего оставалась любящей матерью и партнершей.

Друзья семьи создали страницу сбора средств, чтобы помочь Адаму и детям пережить потерю и оплатить похороны.

