Невеста умерла в день свадьбы спустя несколько часов после того, как сказала "да" (фото)
Женщина, которая боролась с раком, осуществила свою мечту — вышла замуж за любимого после 19 лет отношений. Через несколько часов ее сердце остановилось.
37-летняя Джейд Тебрар умерла в объятиях любимого мужчины спустя всего несколько часов после свадьбы.
Об этом пишет ladbible.
Женщина боролась с желудочным раком, диагностированным еще в августе 2023 года. Несмотря на тяжелую болезнь, Джейд вышла замуж за своего партнера Адама Кемпа, с которым прожила 19 лет и воспитывала пятерых детей.
Первые симптомы болезни появились во время ее последней беременности — тогда Джейд испытывала сильные боли в животе и стремительно теряла вес. Врачи сначала связывали это со стрессом на организм, но после родов в феврале 2023 ее состояние не улучшилось.
В конце концов медики диагностировали у нее рак желудка II стадии, который за несколько недель прогрессировал до IV. В сентябре метастазы распространились на матку и яичники.
Несмотря на это, Джейд сохраняла силу духа. Она составила список желаний и мечтала только об одном — чтобы ее дети имели самое красивое Рождество. Та сама сознавала, что вряд ли доживет до него.
Пара планировала жениться 21 ноября 2026 — в день их 20-й годовщины. Но из-за состояния Джейд решили не ждать. Друзья и работники хосписа помогли организовать церемонию прямо на дому: нашли регистратора, подготовили торт и буфет.
Поскольку Джейд была слишком слабой, ее привезли в комнату на коляске. Адам встал рядом на колени, чтобы быть с ней на одном уровне.
«Мы сказали „да“, и она, вытерев мне слезы, прошептала: „Не плачь, я тебя люблю“», — вспоминает мужчина.
«Все плакали. Они говорили, что никогда не видели свадьбы, исполненной столько любви».
После церемонии Адам помог жене прилечь на диван. Они переоделись, вспоминали общие годы и смеялись сквозь слезы.
«Ее дыхание изменилось. Я позвонил в хоспис — мне сказали, что времени осталось мало. Тогда я понял, что теряю свою душу-двойника в тот же день, когда взял ее в жены», — рассказал он.
Джейд посмотрела ему в глаза и прошептала, что счастлива быть «миссис Кэмп». Через несколько минут она тихо ушла из жизни — в 22:45 в тот же вечер.
Адам назвал свою жену «невероятно сильной» женщиной, которая до последнего оставалась любящей матерью и партнершей.
Друзья семьи создали страницу сбора средств, чтобы помочь Адаму и детям пережить потерю и оплатить похороны.
