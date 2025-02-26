Невеста устроила любимому предбрачный тест и три часа била его током: чем это закончилось

Китайская женщина подвергла своего жениха трехчасовому удару электрическим током по животу, чтобы имитировать боль во время родов. В результате предбрачного теста у мужчины развился некроз кишечника и был срочно прооперирован.

Об этом пишет Oddity Central.

Неизвестно, почему мужчина согласился на этот тест и имел ли он представление о том, на что идет, но ужасный опыт убедил его не только разорвать помолвку, но и подать в суд на женщину, на которой он собирался жениться, за нанесенный ущерб.

Женщина написала на китайской социальной платформе REDnote, что ее мама и сестра предложили, чтобы ее жених почувствовал "боль родов" перед женитьбой, чтобы он был внимательнее к своей жене. Сначала мужчина был категорически против этой идеи, но она настаивала, и наконец он неохотно согласился.

Изнурительное испытание происходило в роддоме, которым руководила сестра женщины. Используя устройство для электростимуляции, разработанное специально для имитации боли во время родов, женщина подвергала своего жениха все более сильным ударам электрического тока в живот в течение трех часов. Она медленно увеличивала интенсивность электрического тока в первые 90 минут, а затем увеличила мощность до максимума еще на 90 минут.

"Мой парень начал чувствовать себя несчастным с 8-го уровня, а на 10-м уже не мог удержаться от брани. На 12-м уровне он потел и ускоренно дышал из-за сильной боли. К концу опыта он был полностью истощен, а его живот был твердым, как доска", — рассказала китаянка.

Невеста три часа била мужчину током

В ту ночь мужчина чувствовал сильную боль в животе и несколько раз блевал. На следующий день он чувствовал себя лучше, но потом его состояние ухудшилось настолько, что ему понадобилась медицинская помощь. После того, как мужчину доставили в больницу, ему поставили диагноз "некроз кишечника" и назначили экстренную резекционную операцию.

Узнав о пытках, которым подвергся мужчина, его семья была взбешена и предупредила невесту, что ей не рады в больнице, добавив, что помолвка разорвана и что ей следует готовиться к судебному иску.

Женщина обратилась за советом, как справиться с этой ситуацией, но получила столько критики, что в конце концов удалила свой пост и закрыла аккаунт. К тому времени скриншоты ее признания уже гуляли по Интернету. По словам китайских юристов, если мужчина или его семья подадут жалобу, виновной стороне грозит до трех лет заключения и выплата компенсации жертве.

Напомним, женщина вышла замуж за мужчину, который сбил ее на авто. История любви и фото пары.

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