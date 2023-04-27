Невеста узнала об измене любимого и разделась посреди улицы: зачем она это сделала

Женщина обеспечивала своего жениха, а тот на подаренной ею машине катался на свидание с любовницей.

В Китае невеста полностью разделась посреди оживленной улицы после того, как узнала об измене любимого перед их свадьбой.

Соответствующее видео стало вирусным в китайских соцсетях, сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 17 апреля в китайской провинции Цзянсу. Прохожие удивленно, встревоженно и смущенно смотрели на молодую женщину, стоявшую на улице совершенно обнаженную. Она выглядела очень расстроенной и смущенной, не могла контролировать свои действия и слова.

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Отношения женщины с ее любимым продолжались несколько лет, и они планировали пожениться после благословения обеих семей. Свадьба должна была состояться 1 мая.

Однако за несколько дней до праздничного события невеста случайно узнала, что у ее любимого был роман с другой женщиной в течение долгого времени. Кроме того, мужчина использовал деньги невесты для содержания любовницы и даже ездил с ней на свидания машиной, которую ему недавно приобрела будущая жена.

Преданная невеста утверждает, что годами упорно трудилась, чтобы содержать своего любимого, надеясь на счастливую совместную жизнь. Она никогда не ожидала, что ее жертвы приведут к такому болезненному результату.

Узнав правду, женщина встретилась с женихом, чтобы обсудить дела. Однако разговор пары быстро перерос в спор, подпитаемый гневом и разочарованием. В порыве гнева женщина сорвала с себя одежду и публично обнажилась, надеясь унизить партнера и причинить ему душевную боль.

Этот шокирующий поступок привлек внимание многих очевидцев – некоторые стеснялись смотреть и отводили взгляды, другие фотографировали и записывали видео, предполагая, что у женщины проблемы с психическим здоровьем. В то же время многие доброжелательные незнакомцы предложили женщине свое утешение и поддержку, предоставив ей одежду и уговаривая ее вернуться домой.

Позже при содействии местной полиции женщина согласилась покинуть место инцидента и уйти домой.

Изображения и видео инцидента быстро распространились в социальных сетях, вызвав широкий спектр мнений:

"Этим она унижает не мужчину, а себя; она будет той, которая будет испытывать стыд и ее будут осуждать".

"У меня болит сердце, читая эту новость; она, должно быть, испытывает столько боли и ярости".

"Дорогая девушка, лучшая месть – оставить позорного мужчину и жить лучше. Будь сильной, девушка".

Напомним, ранее жених испортил свою свадьбу, сказав любимой, что у жены его брата начались роды.

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