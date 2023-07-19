Невеста узнала об измене любимого перед свадьбой: как она отомстила во время церемонии - фото

Она поступила эпически.
Невеста рассказала, как ей удалось отомстить своему бывшему-изменнику.
Об этом пишет Mirror.
Женщина узнала невероятно шокирующие новости как раз в тот момент, когда она собиралась идти к алтарю, чтобы выйти замуж за того, кого она считала любовью всей своей жизни. Ее жених предал ее, и она узнала об этом из анонимного текстового сообщения за ночь до того, как она должна была сказать "Да".
Пара была вместе уже шесть лет, и она даже не подозревала, что мужчина встречается еще с кем-то за ее спиной.
Оставшаяся анонимной женщина объяснила, что останавливалась в отеле с друзьями, когда ей сделали откровение. Когда на ее телефоне появилось сообщение, она подумала, что это очередное поздравление со свадьбой, но это была серия скриншотов SMS, которые ее жених присылал другой, с сообщением: "Я бы не вышла за него замуж. Ты будешь?".
Проверив даты, она увидела, что это длилось несколько месяцев, а некоторые сообщения были отправлены всего несколько дней назад.
В одном из SMS говорилось: "Твое тело ужасно невероятно. И черт возьми, ты знаешь, как им пользоваться. Хотел бы я, чтобы у моей подруги была хотя бы половина навыков, которыми ты владеешь".
В другом: "В эти выходные. Ты и я. Все в самом разгаре. Принеси свою лучшую игру".
Женщина расплакалась и показала друзьям, которые сказали, что ей следует немедленно позвонить жениху и отменить свадьбу, но она решила устроить эпическую месть.
Она собиралась устроить свадьбу, а затем "выставить" ее перед всеми его друзьями и семьей. Она объяснила: "Я шла по проходу со свинцовыми ногами, платье моей мечты теперь просто костюм. Когда он увидел мое лицо, он понял, что это не восторженная женщина в свой большой день, но он не подозревал, что будет".
Гости были в шоке, когда она объявила: "Сегодня свадьбы не будет". Она добавила, что, похоже, ее жених был "не тем, кем она его считала".
Затем она вытащила свой телефон и прочла каждое слово в сообщениях, присланных ей накануне вечером, в результате чего он вышел из церкви, не сказав ни слова.
Невеста продолжила: "Сегодня не будет свадебного приема, но будет праздник честности, обретения настоящей любви и соблюдение своего сердца, даже когда оно болит".
По словам невесты, она устроила "адскую вечеринку".
Напомним, 83-летняя бабушка ушла от своего 37-летнего мужа. Теперь она живет с котом, а у него есть британская виза.
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