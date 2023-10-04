Невеста в день свадьбы получила трогательное письмо от умершего 20 лет назад отца - фото

Девушке было всего 11 лет, когда ее отец умер от рака пищевода в возрасте 53 лет.

В день свадьбы невеста получила послание от своего покойного отца.

Об этом пишет Daily Star.

Фрейе Розати было всего 11 лет, когда ее отец Филипп Харгривз проиграл битву с раком пищевода в 53 года. Но за несколько недель до смерти владелец паба написал девять писем для дочери.

Папа Фрейи написал письмо перед смертью / Фото: SWNS

Он написал восемь на ее дни рождения и последний в день ее свадьбы. Ее 68-летняя мама Тереза прочла открытку гостям свадьбы вместо речи отца невесты, оставив всех в слезах.

На сердечной открытке говорилось: "Мне хотелось бы стоять рядом с тобой, быть самым гордым отцом в мире, чтобы проводить тебя к алтарю к человеку, которого ты любишь, и к следующей главе в твоей жизни. Сегодня твой день, наслаждайся всем. Смейся и плачь. Будь счастливой и уверенной в себе".

Письмо отца невесты / Фото: SWNS

Фрейя из Бакингемшира, которой сейчас 32 года, прокомментировала: "Это был такой грустный момент – но для меня так важно, что открытка была зачитана. Даже глядя на его почерк на этой открытке – я действительно чувствовала, что он был там, и это было так приятно. Он писал мне открытки на каждый день рождения, вплоть до моего 18-летия, потом одну на мой 21 день рождения и последнюю на день моей свадьбы. Но день свадьбы был самым важным".

В начале 2002 года Филипп начал жаловаться на постоянное расстройство желудка, затем анализы показали, что у него неизлечимый рак пищевода, и ему осталось жить всего шесть месяцев. Фрейя и Тереза самостоятельно ухаживали за Филиппом в будни, а брат Дэниел, которому сейчас 44 года, приезжал из Лондона на выходные. После смерти Филиппа Тереза и Фрея стали "лучшими подругами".

Фрейя с папой / Фото: SWNS

В подростковом возрасте у Фреи начались панические атаки. Затем 8 апреля в 2016 году она познакомилась на работе со своим нынешним мужем Майклом, а через пять лет они обручились.

Фрея была полна решимости привлечь отца как можно больше в свой важный день. Перед смертью Филипп подарил ей бриллиантовые бусы, которые она надела на свадьбу как "нечто старое". Его излюбленным местом отдыха был остров Антигуа, поэтому Фрея подставила под венец стальные кастрюли.

Фотографии Филиппа были размещены на дереве памяти у места проведения мероприятия, и они попросили пожертвования в Macmillan Cancer Support в качестве свадебных услуг. Открытка Филиппа, написанная в 2002 году, была зачитана во время свадебных речей Терезой.

Свадьба Фрейи Розати / Фото: SWNS

В конце открытки было написано: "Ты подарила мне одни из самых ярких моментов в моей жизни своим чувством юмора, интеллектом, пониманием и заботой. Никогда не меняйся. Люблю тебя вечно, папа".

Ей нравились открытки своего отца, и она сказала, что у нее было такое ощущение, будто он действительно здесь, произнося свою речь.

"Моему отцу понравилась бы эта свадьба – просто слушая его слова, я могу представить, как он говорит их мне", – сказала она. "В последние несколько недель своей жизни он был таким больным — написание открыток было для него очень утомительным, поэтому открытка на день свадьбы — последняя".

Напомним, молодожены сбежали из роскошной свадьбы, не заплатив за ресторан, и уехали из страны. Их разыскивает разъяренный владелец заведения.

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