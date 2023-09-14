Невеста в слезах сбежала из свадьбы из-за унижения мамы: что она сделала

Невеста пожаловалась, как мама испортила день ее свадьбы.

Об этом пишет IOL.

26-летняя женщина обратилась в группу Reddit TrueOfMychest, чтобы поделиться своей болезненной историей.

Она объяснила, что в ее стране на свадьбах часто показывают милые видео, прежде чем родители выступают с речью. В таких роликах собирают фото жениха и невесты с детства, с родственниками и друзьями.

На одном из таких праздников она побывала несколько лет назад. Тогда она попросила родных не создавать подобный ролик для ее праздника, поскольку комплексовала по поводу своего внешнего вида раньше. Невеста объяснила, что в детстве и в подростковом возрасте была "ужасной и толстой".

За месяц до своей свадьбы она еще раз напомнила всей семье, что она не выдержит видео с архивными снимками.

"Мои родители пообещали, что они не покажут эти фотографии", — написала она.

Впрочем, в день свадьбы ее родители нарушили свое обещание.

"Видео оказалось с фотографиями, где я ем много нездоровой пищи, делаю странные выражения лица. Также были фото, которые я никогда не собиралась показывать. Фотографии моего мужа с молодости были довольно милые и невинные, и никто не смеялся над ними. Но мои были унизительны и отвратительны во всех отношениях. Все начали смеяться. Я начала плакать", — вспомнила невеста.

Последней каплей для нее стала речь мамы.

"Она сказала: "Мы никогда не думали, что мисс Пигги (свинья) выйдет замуж, мы все думали, что она будет жить в дешевом арендованном доме со всеми своими 4 вонючими котами!" — вспомнила женщина.

Как только она услышала это – выбежала из помещения. Жених пошел за любимой и пытался ее утешить, пока она горько плакала. Впоследствии на улицу вышли друзья и родственники. По ее словам, родители стали кричать на нее за то, что она покинула вечеринку.

"Я вернулась домой с мужем через три часа после всего этого и плакала всю ночь. Завтра мы собираемся уехать в наш медовый месяц, но с тех пор у меня полный хаос. Они не извинились, и я не думаю, что они это сделают. Что мне делать?" – спросила женщина у пользователей.

В ответ юзеры посоветовали ограничить общение с родными: "Я думаю, что вам придется сделать перерыв от них. Они издеваются над вами, они не являются вашей поддержкой, и вам не нужны! Семья должна поддерживать", "Мне очень жаль, что это случилось с тобой, ты заслуживаешь гораздо лучшего. Я бы не общался с твоими родителями и семьей, которые думали, что такое поведение нормальное".

Напомним, друзья жениха-изменщика рассказали на свадьбе о его 40 мерзких поступках на мальчишнике. Они выступили против свадьбы.

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