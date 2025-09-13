ТСН в социальных сетях

Курьезы
356
2 мин

Невеста заметила незнакомца на свадебных фото: кто же был незваным гостем

На фото со свадьбы Мишель и Джона в 2021 году оказался незнакомец. Тайну удалось раскрыть лишь спустя 4 года.

София Бригадир
38-летняя Мишель Уайли из Килмарнока, Великобритания, наконец узнала, кто был загадочным мужчиной на ее свадебных фотографиях. В ноябре 2021 года она вышла замуж за своего мужа Джона в отеле Great Western в Эйре. Впоследствии на фотографиях с церемонии рядом с приглашенными гостями оказался незнакомец, которого никто не мог узнать.

Об этом сообщило издание Metro.

Супруги неоднократно пытались установить его личность — расспрашивали семью, друзей и даже поставщиков услуг, но ответа так и не было. Все удивлялись, почему никто не помнит этого человека и как он оказался среди гостей.

Лишь недавно, спустя четыре года, Мишель решила попробовать еще раз. Она обратилась к популярному шотландскому блогеру Dazza, чтобы тот поделился ее вопросом со своими подписчиками. И уже через два часа тайна раскрылась: под постом откликнулся Эндрю Хеллиман, 33-летний маляр и декоратор из Южного Эйршира.

Он объяснил, что в тот же день должен был быть на свадьбе своей знакомой Микаэлы. Его партнер был другом невесты на этом празднике, и именно он должен был сообщить Эндрю правильное место проведения. Однако информация оказалась ложной: вместо отеля Great Western в Эйре мужчине сказали, что свадьба состоится в отеле Carlton в Прествике.

Свадьба Мишель и ее мужа Джона. Фото: Мишель Уайли/SWNS

Прибыв в «Карлтон», Эндрю увидел волынщика и гостей в праздничном наряде, поэтому решил, что попал правильно. То, что он не узнавал ни одного человека, его не насторожило. Лишь когда заиграла музыка, и все встали, чтобы встретить невесту, он понял, что перед алтарем стоит вовсе не Микаэла.

«Я был не на той свадьбе, нельзя просто встать и уйти со свадебной церемонии посреди церемонии, поэтому мне просто пришлось взять на себя эту обязанность и следующие 20 минут неуклюже сидел там, стараясь быть как можно более незаметным», — отметил мужчина.

Напомним, 55-летняя жительница Великобритании Шарлотта Феллоуфилд приобрела щенка за 800 фунтов стерлингов, думая, что покупает миниатюрного кокапа, но ее пес вырос вдвое больше. Тест ДНК объяснил неожиданное открытие.

