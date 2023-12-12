Невеста запретила родителям приходить на свадьбу из-за обиды: чем они ее разочаровали

Ее предупредили, что она еще пожалеет об этом.

Невеста разозлилась на своих родителей после того, как они отказались платить за ее свадьбу, и теперь решила не приглашать их на праздник.

Об этом пишет Mirror.

Обращаясь за советом, анонимная женщина объяснила, что они с женихом обручились этим летом и сразу начали планировать свадьбу. Описывая себя как человека, который "мечтал выйти замуж", она уже определила множество ключевых моментов – платье, цветы, первый танец, добавив, что им нужна большая церемония и банкет.

Будущая невеста была шокирована, когда ее родители, ранее обещавшие накопить сумму на ее свадьбу, заявили, что не будут платить счета. Она поделилась: "Они сказали, что в последнее время им не везет с финансами, и что, поскольку мы с мужем работаем на высокооплачиваемых должностях, они чувствуют, что ответственность за оплату большой свадьбы лежит на нас".

Несмотря на попытки уговорить их, ее родители остались твердыми в своем решении. Расстроенная женщина призналась: "Меня очень раздражало отсутствие сострадания, и, в конце концов, я сказала им, что если они не хотят участвовать в свадьбе в финансовом отношении, то им просто не стоит приходить".

Читайте главные новости дня:

Женщина призналась, что с тех пор дистанцировалась от своих родителей, несмотря на призывы сестры, друзей и других членов семьи пересмотреть свое решение из-за такой глупости.

Письмо "Антибюджетная невеста" было опубликовано в MailOnline, где обозреватель Джейн Грин посоветовала ей пересмотреть свое решение. Она ответила: "Наказание ваших родителей за то, что они не вносят финансовый взнос, может показаться одновременно испорченным и эгоцентричным поведением. Вы достаточно взрослые, чтобы выйти замуж, достаточно взрослые, чтобы найти себе хорошо оплачиваемую работу. Надеюсь, вы достаточно взрослые, чтобы услышать, что отказ от приглашения на свадьбу родителям из-за денег — это то, о чем вы глубоко пожалеете".

Напомним, мужчине, недавно шокировавшему своей "свадьбой века", грозит пожизненное заключение. Джейкоб ЛаГрон предстал перед судом Техаса на прошлой неделе.

Читайте также: