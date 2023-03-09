Невестка Лукашенко песней призналась свекру в "любви": "На свете ты один такой и другого не надо"

В Сети опубликовали видео, как невестка хвалит Лукашенко.
Выступающая под сценическим именем Анна Селук невестка белорусского диктатора Александра Лукашенко посвятила своему свекру "любовную песню".
Видео было опубликовано в Сети.
Ранее невестка Лукашенко успела выиграть даже конкурс "Песня года в Беларуси". Она раньше записала "хиты" "Ах, Александр", "Картофель-дэнс" и даже гимн республиканской прокуратуры.
В этот раз невестка Лукашенко издала очередную песню, в которой хвалит самопровозглашенного президента Беларуси с такими словами, в котором признается в "любви" своему свекру:
"Ах, Александр, Александр, Александр,
Удача наша, и надежда, и отрада,
На белом свете он такой один,
Такой один, а мне другого и не надо.
Любая с ним пойдет в огонь и в воду,
Да только жаль, что слишком занят,
И любит он не отдых, а работу".
Напомним, российский журналист назвал самый большой страх Лукашенко.
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