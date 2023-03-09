Невестка Лукашенко песней призналась свекру в "любви": "На свете ты один такой и другого не надо"

Выступающая под сценическим именем Анна Селук невестка белорусского диктатора Александра Лукашенко посвятила своему свекру "любовную песню".

Видео было опубликовано в Сети.

Ранее невестка Лукашенко успела выиграть даже конкурс "Песня года в Беларуси". Она раньше записала "хиты" "Ах, Александр", "Картофель-дэнс" и даже гимн республиканской прокуратуры.

В этот раз невестка Лукашенко издала очередную песню, в которой хвалит самопровозглашенного президента Беларуси с такими словами, в котором признается в "любви" своему свекру:

"Ах, Александр, Александр, Александр,

Удача наша, и надежда, и отрада,

На белом свете он такой один,

Такой один, а мне другого и не надо.

Любая с ним пойдет в огонь и в воду,

Да только жаль, что слишком занят,

И любит он не отдых, а работу".

Напомним, российский журналист назвал самый большой страх Лукашенко.

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