Невестка сломала ребра свекрови из-за отказа ухаживать за внуками

Женский кулак / © pixabay.com

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В Китае невестка избила свекровь из-за свидания вместо ухода за внуками.

Об этом сообщает SCMP.

Громкий семейный конфликт завершился уголовным расследованием. Женщина жестоко избила свою свекровь после того, как та отказалась ухаживать за внуками, объяснив, что хочет встретиться со своим любимым.

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История быстро получила огласку и спровоцировала дискуссию о роли бабушек и дедушек в воспитании детей, а также обязанностей взрослых детей перед своими родителями.

После смерти отца Цзяо и его старший брат остались жить в родном городе. Их мать по фамилии Шэнь переехала в Цзясин вместе со старшей дочерью.

Впоследствии Цзяо и его жена, которые воспитывают двоих детей и работают в разных городах, попросили Шэнь ухаживать за внуками. Возраст детей не уточняется.

Конфликт начался после того, как сын супругов через систему видеонаблюдения сообщил матери, что чувствует себя плохо. По словам женщины, бабушка отказалась даже измерить ребенку температуру.

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Взволнованная мама сразу села на скоростной поезд и примерно через час приехала в дом свекрови.

Шэнь объяснила, что мальчик вел себя непослушно, из-за чего ей было трудно с ним справиться. Кроме того, она пожаловалась на сильную зубную боль.

Невестка предложила отвезти ее в больницу, однако пожилая женщина отказалась. Она заявила, что хочет встретиться со своим любимым.

По словам участников конфликта, Шэнь даже сказала: «Лучше я умру, чем буду ухаживать за внуками».

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После этих слов спор стремительно перерос в драку. Невестка напала на свекровь, нанеся ей многочисленные травмы. В результате медики диагностировали у потерпевшей четыре перелома ребер и повреждение лица.

По информации журналистов, это был не первый случай физического насилия в отношении Шэнь. Ранее невестка уже применяла силу, считая, что свекровь недостаточно хорошо заботится о детях.

Сын потерпевшей Цзяо принял сторону жены. Он назвал мать «аморальной» и заявил, что она якобы «заслужила» такое отношение.

Муж обвинил Шэнь в том, что она ставит собственную личную жизнь выше благополучия внуков. Также он заявил, что из-за сложного материального положения мама должна либо помогать с уходом за детьми, либо ежемесячно финансово поддерживать его.

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В то же время, сестра Цзяо категорически не согласилась с такой позицией. По ее словам, их мать много лет работает на низкооплачиваемой работе в коммунальной сфере, всю жизнь одолевала финансовые трудности и имеет полное право на личное счастье и отношения с мужчиной примерно своего возраста.

Она также рассказала, что, несмотря на невысокие доходы, Шэнь уже перевела двум своим сыновьям более 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов США).

Сама Шэнь заявила, что не хочет заниматься воспитанием внуков. После избиения она также упустила возможность работать, а значит, больше не сможет финансово помогать Цзяо.

Адвокат юридической фирмы Guangdong Zheqing Ма Цзюньчже объяснил, что жене Цзяо может угрожать уголовная ответственность за умышленное причинение телесных повреждений, которые классифицируются как легкие. По китайскому законодательству такое преступление карается лишением свободы сроком до трех лет.

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Юрист также подчеркнул, что ответственность за воспитание и обеспечение детей законом возлагается исключительно на их родителей.

Поскольку и Цзяо, и его жена трудоспособны, Шэнь не имела никакой юридической обязанности ухаживать за внуками, подчеркнул адвокат.

Напомним, Ольга Сумская откровенно рассказала о конфликтах со свекровями.

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