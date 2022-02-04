Невестка выставила за дверь свекровь, потому что та была слишком благосклонна к бывшей ее мужа

Невестка выставила за дверь свекровь, потому что та была слишком благосклонна к бывшей ее мужа

Мужчина признал, что его мать ошибалась.

В США невестка пожаловалась на свекровь, с которой они постоянно ссорились из-за того, что мать ее мужа периодически приглашала на семейные праздники бывшую своего сына. В гневе во время очередной ссоры невестка выгнала из дома свекровь и запретила ей возвращаться.

Об инциденте она написала на форуме Reddit.

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31-летняя американка рассказала, что они с мужем приобрели дом и начали его обставлять мебелью. Женщина обратилась к свекрови, чтобы помогла с расстановкой мебели и декорированием жилья.

Впрочем, однажды она вернулась с работы и обнаружила, что свекровь развесила фотографии, на одной из которых был ее муж с бывшей женой. Женщина попросила мать мужа убрать фотографию, но она ответила, что это часть жизни ее сына, которую нельзя просто стереть или забыть.

Кроме того, оказалось, что свекровь периодически приглашает бывшего ее супруга на семейные праздники. И это не раз приводило к конфликту. Тот вечер не стал исключением – женщины поругались и невестка выгнала свекровь. Однако та не успокоилась и продолжила писать сообщения. В результате невестка запретила ей приходить в гости.

Тогда свекровь отправила сыну скриншот с текстом сообщения и попросила его разобраться с женой. Мужчина признал, что его мать ошибалась, однако попросил любимую разрешить ей приходить к ним в гости.

Обиженная невестка отказалась пускать свекровь. Сейчас муж с женой размышляют, как решить эту ситуацию.

Напомним, в Германии мужчина убил своих родителей, потому что им не понравилась его невеста.

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