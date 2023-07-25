Невесту повел к алтарю полицейский, который посадил ее отца за решетку – видео

Также она пригласила для этой роли еще 14 человек.

Невеста Айви Джейкобсен, офицер полиции штата Вашингтон, недавно вышедшая замуж за заместителя шерифа, устроила необычную свадебную церемонию.

Так, к алтарю женщину вел полицейский, который посадил ее отца за решетку.

"В 16 лет наша невеста сыграла ключевую роль в том, чтобы ее жестокого отца посадили в тюрьму. В день своей свадьбы она попросила 15 важнейших мужчин в ее жизни повести ее к алтарю. Среди этих людей были ее брат, зять, детские тренеры и полицейский, который арестовал ее отца", – написала свадебный организатор Карра в субтитрах к видео, на которых Джейкобсен идет к своему любимому.

Проницательный клип собрал более 12 млн просмотров.

По двое мужчин, стоявших по обе стороны травянистой дорожки, брали под руки 28-летнюю Айви, проводя ее на несколько шагов, прежде чем передать следующей группе мужчин, которые потом вели ее дальше.

Когда священнослужитель спросил: "Кто выдает эту женщину замуж за этого человека?", толпа ответила в унисон: "Мы выдаем".

В комментариях умиленные пользователи написали тысячи сообщений:

Не думала, что буду плакать в 8 утра, но вот я здесь. Это просто прекрасно.

Я так благодарна, что у нее есть все эти замечательные мужчины.

Я даже не могу представить, как ужасно ей было взрослеть этой беспомощной девочкой. Прими свой счастливый конец, дорогая, ты этого заслуживаешь.

В ответ на это Айви поблагодарила пользователей за добрые слова и напомнила людям, что их прошедшая травма не обязательно должна быть пожизненным заключением.

"У всех нас есть история, которая формирует нас – она не определяет нас, но формирует нас и дает нам возможность двигаться вперед. Вот почему я делаю то, что делаю", – поделилась она, одетая в полицейскую форму.

Напомним, в Бразилии женщина влюбилась в вора после того, как он ограбил ее на улице. Они вместе уже два года.

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