Невесту раскритиковали за "непристойную" свадебную открытку: что в ней было

Гости возмутились из-за текста свадебной открытки.

Реклама

Невесту, которая готовилась к свадьбе в стиле «Властелина колец», раскритиковали в сети за «позорную» и «непристойную» открытку, посланную гостям. Карта была адресована тем, кто проигнорировал приглашение или не ответил на него вовремя.

Об этом пишет Daily Mail.

Что было в «непристойной» открытке

По информации издания, невеста и жених решили прислать карточку с надписью «Нам тебя не хватает», чтобы предотвратить появление незваных гостей. В листовке отмечалось, что имя гостя не будет среди присутствующих, поскольку он отказался от приглашения или не вовремя ответил.

Реклама

Однако наибольшее возмущение вызвала следующая фраза, опубликованная большим шрифтом:

«Если вы до сих пор хотите прислать подарок молодоженам, время еще есть».

Открытка завершалась ссылкой на онлайн-реестр подарков. Невеста объяснила, что добавила строчку о подарках, потому что пыталась «заполнить пространство».

Почему гости и пользователи сети были возмущены

После того как изображение карты было опубликовано на Reddit, пользователи подвергли критике невесту за попытку получить подарки от тех, кто не собирается приезжать на свадьбу.

Реклама

«Это просто ужасная идея. Ужасная. Мне становится плохо, когда я вижу это», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь назвал открытку пассивно-агрессивной:

"Боже мой, это, по сути: "Извини, что ты игнорировал нашу вечеринку, теперь для тебя нет места! Пожалуйста, пришли подарок, на столе для подарков места много".

В то же время нашлись и те, кто защищал невесту, утверждая, что после нескольких напоминаний было логично известить гостей, что для них не будет места. Однако общий настрой был крайне отрицательным: большинство считало, что напоминать о подарках в такой ситуации — крайне неприлично.

Реклама

Напомним, женщина провела в пути 16 часов ради свадьбы, но ее не пустили на застолье из- за «мелкого шрифта» в приглашении.