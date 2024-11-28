Невесту заклеймили педофилкой после свадьбы с любимой, которая "выглядит как 10-летний мальчик": фото

Юношеский облик ее партнерши приводит к тому, что ее все еще просят предъявить удостоверение личности при покупке энергетических напитков.

Новоиспеченные супруги женщин столкнулись с жестоким хейтом после того, как пара поделилась снимками со своей свадьбы. Так, невесту окрестили "педофилкой" из-за слишком молодого внешнего вида ее любимой.

Об этом пишет The Sun.

Инфлюенсер Лорен Ивенс была "на седьмом небе от счастья" после свадьбы со своей партнершей Ханной Кэй, но затем начался жестокий троллинг. Пользователи Сети обвинили 31-летнюю Лорен в том, что она "целуется с ребенком" – несмотря на то, что Ханна всего на два года младше нее.

В октябре, через месяц после сентябрьской свадьбы, Лорен и Ханна объявили, что ждут тройню. Хотя супруги очень радуются предстоящему пополнению, женщины опасаются, что станут объектом дальнейших насмешек со стороны тех, кто присматривается к молодому облику Ханны.

Лорен Ивенс и Ханна Кей / Фото: instagram/lozgetssleeved

Влюбленные, проживающие в Великобритании, начали ребенка с помощью ЭКО с использованием донорской спермы. Хотя они использовали яйцеклетки Ханны, троих детей вынашивает Лорен. Процесс обошелся супругам в 8920 фунтов стерлингов, при этом пара ездила на лечение на Кипр.

После того, как им дали 75-процентный шанс, что один эмбрион приживется, если имплантировать все три эмбриона, все три прижились, что будущие матери считают "чудом". К сожалению, их волнение было несколько приглушено страхом перед грядущими издевательствами.

Лорен Ивенс и Ханна Кей / Фото: instagram/lozgetssleeved

Лорен, уже воспитывает 10-летнего сына и девятилетнюю дочь от предыдущих отношений, рассказала: "Люди думают, что я вышла замуж за школьника и имею от него детей. Они смешные и необразованные. Я знаю, что теперь, когда я беременна, насилие только усилится".

Жены впервые познакомились на Tinder два года назад, и между ними быстро пролетели искры. Ханна сделала предложение руки и серца в январе в 2024 году, а в сентябре пара обручилась в местном ЗАГСе в графстве Суррей. Свадебные фотографии произвели фурор, как только были опубликованы.

Лорен Ивенс и Ханна Кей / Фото: instagram/lozgetssleeved

Лорен раньше рассказывала What's The Jam: "Некоторые люди говорили, что это мило, что мой 10-летний сын ведет меня к алтарю. Другие говорили, что это противно, что я целовалась с маленьким мальчиком. Я заплатила тысячи фунтов, чтобы выглядеть моложе и изменить свое тело и внешность, но моей жене просто очень повезло иметь невероятные гены. Она на два года младше – меня не арестуют. Ханна – крепкий орешек, но комментарии оскорбляют меня, и они невероятно болезненны. Люди думают, что имеют право называть меня хищницей или педофилкой, и это вызывает у меня отвращение. Количество обид, которые мы получили, просто смешное".

Ханна, у которой до сих пор спрашивают удостоверения в супермаркетах и барах, также прокомментировала, как это возмущение повлияло на них. Она поделилась: "Негатив взорвался, когда мы опубликовали наши свадебные фотографии. Но даже до этого любое наше общее фото влекло бы неприятные комментарии, потому что я выгляжу моложе. Наша семья читала эти комментарии в Интернете, и это их тоже огорчало. Они сильно защищают нас обоих. Каждый имеет свое мнение о моем облике, я выросла в среде, где каждый имеет свое мнение обо мне и о том, как я выгляжу. Я просто не признаю никаких комментариев, я просто их блокирую. Я слышала их все раньше, а тролли настолько ограничены, что нет смысла с ними общаться. Я должна носить с собой удостоверение личности повсюду, куда бы мы ни пошли, и не только для того, чтобы купить алкоголь. Мне отказывали, когда я пыталась купить лотерейный билет и даже энергетический напиток. Недавно мы ездили в отпуск в Испанию, и мне пришлось показать паспорт и путевку, чтобы получить взрослый браслет на запястье".

Лорен Ивенс и Ханна Кей / Фото: instagram/lozgetssleeved

Напомним, мужчина заплатил 20000 долларов за свою филиппинскую жену. Люди называют ее его горничной и охотницей за золотом, но они настаивают, что счастливы.

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