Невезучий мужчина потерял приз в миллион фунтов стерлингов из-за собственной ошибки: что произошло

Его судьбу могут повторить еще два человека.

У победителя Национальной лотереи Великобритании отобрали приз в размере миллиона фунтов стерлингов после того, как он не смог принести выигрышный билет.

Об этом пишет Daily Star.

Он сорвал джекпот UK Millionaire Maker 31 марта в 2023 году и имел 180 дней, чтобы прийти и забрать выигрыш. Впрочем, он не явился вовремя. Теперь приз отозван и он пойдет на проекты по всей стране, финансируемые Национальной лотереей.

"К сожалению, я могу подтвердить, что владелец билета не пришел в установленный срок, чтобы забрать свой приз, и теперь, к сожалению, упустил эту значительную сумму денег. Однако теперь эти деньги прибавятся к 30 миллионам фунтов стерлингов, которые еженедельно собираются для проектов финансируемых Национальной лотереей", — сообщил старший советник победителей Энди Картер.

Однако незадачливый победитель, возможно, не останется одиноким в своей печали надолго, поскольку еще два человека имеют лишь несколько недель, чтобы забрать свои большие призы.

Напомним, пенсионеры забронировали 51 круиз подряд, потому что это дешевле, чем дом для престарелых. Пара планирует путешествовать в течение двух лет.

Читайте также: