Невидимый гигант: какой вулкан самый большой в мире, хотя его почти не видно

Вулкан Охос-дель-Саладо / © iflscience.com

Реклама

Какой вулкан можно считать самым большим в мире? Ответ не так очевиден, как кажется: все зависит от того, какой именно параметр мы измеряем – высоту, объем или удаленность от центра Земли.

Об этом рассказывает IFL Science.

Самый высокий вулкан: Охос-дель-Саладо

Самым активным вулканом планеты является Невадо-Охос-дель-Саладо, расположенный на границе Чили и Аргентины. Его вершина достигает 6879 метров над уровнем моря, что почти на 2 км выше, чем самые известные вершины Европы. Для сравнения – это как 18 Эмпайр-стейт-билдингов, поставленных друг на друга.

Реклама

Вулкан Льюльяйльяко. / © Фото из открытых источников

Рядом с ним еще несколько гигантов: вулкан Льюльяйльяко всего на 100 метров ниже, а вся эта группа расположена в Андах, горном хребте, возникшем вследствие орогенеза — тектонического поднятия земной коры из-за субдукции плиты Наска под Южноамериканскую плиту. В этой зоне активно образование магмы, которая прорывается в виде вулканических извержений.

Именно благодаря такому геологическому процессу вершины андийских вулканов значительно превышают уровень моря.

Вулкан, который ближе к космосу, чем Эверест

Вулкан Чимборасо в Эквадоре. / © Фото из открытых источников

Еще интереснее, что самым отдаленным от центра Земли вулканом является Чимборасо в Эквадоре. Его высота - всего 6263 метра, но он стоит почти на экваторе, где Земля "выпукла". Это делает Чимборасо самой высокой точкой планеты в смысле удаленности от ядра, даже опережая Эверест.

Конечно, если рассматривать самый большой по объему вулкан, то победителем станет Мауна-Лоа на Гавайях, но он возвышается лишь на 4170 м над уровнем моря (со дна океана – более 10 км), и это уже другая история.

Реклама

Вулкан Мауна-Лоа на Гавайях. / © iflscience.com

Относительно активности, Льюльяйльяко последний раз извергался более 100 лет назад, и имеет больше задокументированных извержений, чем Охос-дель-Саладо, однако последний признан самым высоким активным вулканом планеты.

Единственная гора в регионе, выше Охос-дель-Саладо — Аконкагуа (6962 м), которая, по некоторым свидетельствам, также когда-то была активным вулканом. Однако сегодня она считается угасшей.

Самый высокий, но не самый величественный

Хотя Охос-дель-Саладо – самый высокий вулкан на планете по абсолютной высоте над уровнем моря, это не значит, что он самый высокий в буквальном смысле. Как отмечает Смитсоновский институт, его вершина поднимается всего на 2000 метров над основанием. Это сравнительно немного, если учесть, что другие вулканы могут иметь куда больший перепад высоты между основанием и вершиной.

Настоящий гигант – это Мауна-Лоа на Гавайях. Его вершина хоть и находится на 2700 метров ниже, чем у Охос-дель-Саладо, однако высота над основанием почти в десять раз больше. Мауна-Лоа – крупнейший действующий вулкан Земли по объему и массе.

Реклама

Что интересно, этот гигант не входит в Тихоокеанское огненное кольцо — он возник среди океанической плиты, в изолированном регионе. Как объясняет профессор геофизики Габи Ласке, Гавайи лежат в центре Тихоокеанской плиты, и именно здесь магма пробивается сквозь трещины в земной коре, формируя целые цепи вулканов.

Сейсмические исследования показали, что под островом существует мантийный плюм — гигантский поток поднимающейся из глубины мантии расплавленной породы. Однако его форма – не прямая труба, как это представлялось ранее. Плюм имеет изгибы и меняет направление, сначала двигаясь с юго-востока, а затем возвращаясь на запад. Именно эти подземные смещения определяют, где появятся новые вулканы.

Самый большой на планете

Несмотря на свое величие и активность, Мауна-Лоа не является самым большим вулканом на Земле. Этот титул принадлежит другому гавайскому вулкану – Пухахону, расположенному под водами океана. Его название с гавайского переводится как "вырываемая черепаха, чтобы подышать", и эта метафора вполне соответствует его форме.

Хотя он поднимается над морем всего на 52 метра, у Пухахона колоссальный объем — примерно 148 тысяч кубических километров. Это вдвое больше объема Мауна-Лоа и эквивалентно сорока Гранд-Каньонам.

Реклама

Последнее извержение Пухахона произошло более 12,5 миллионов лет назад, но именно исследование его ряда дало ученым важную информацию. Оказалось, что температура его расплавленных пород была самой высокой среди всех вулканических образований за последние 66 миллионов лет. Конкретно этот экстремальный нагрев и обусловил его огромные размеры.

Эти открытия изменили представление ученых о так называемых "горячих точках" — участках мантии, где образуются вулканы. Раньше считалось, что они исчезают после 1–2 миллионов лет активности. Но пример Пухахону доказал: горячие точки могут иметь фазы усиления активности, порождая новые массивные образования. И это изменяет то, как мы осознаем строение Земли.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Украине есть активный вулкан, о котором почти никто не знает.