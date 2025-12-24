Невинная шутка разрушила семью: женщина сделала ДНК-тест и раскрыла неудобную правду

ДНК тест раскрыл семейную тайну

Когда женщина решила сделать домашний ДНК-тест , она ожидала узнать свое этническое происхождение, а не разоблачить старый семейный заговор.

Ее историю, всколыхнувшую Сеть, публикует издание Mirror.

«Чужая» среди своих

Автор истории рассказала, что ее вместе со старшими братом и сестрой воспитали дедушка и бабушка. Их биологическая мать имела проблемы с законом и наркотиками, поэтому появлялась в жизни детей только эпизодически.

С детства героини внушали мнение, что у нее другой отец .

«Старшие всегда тыкали меня носом в то, что я им только сводная сестра. Я чувствовала себя другой», — вспоминает женщина.

Ей даже называли имя мужчины, который якобы был ее отцом и платил алименты, но никогда не хотел общаться с дочерью. Она росла, наблюдая, как ее брат и сестра ездят на выходные к своему папе, тогда как она сама оставалась дома.

Шокирующие результаты теста

Все изменилось, когда мужчина героини купил себе ДНК-тест. В шутку она тоже решила пройти анализ, сказав: «Надеюсь, он покажет, кто мой настоящий отец» .

Шутка оказалась пророческой. Результаты показали, что ее биологическим отцом тот же человек, что и у ее брата и сестры.

Мужчина «засветился» в базе данных, потому что сам раньше делал такой тест и даже скачал свое фото.

«Оказалось, что мой отец был тем же парнем, что и у моих старших брата и сестры, все это время», — шокированно призналась женщина.

Реакция семьи

Героиня сразу позвонила по телефону бабушке. Но, удивительно, не удивилась и призналась, что всегда об этом догадывалась. Более того, бабушка намекнула, что история с «алиментщиком», который якобы делал государственный тест на отцовство, могла быть манипуляцией матери.

Мать женщины продолжает все отрицать. Она утверждает, что результаты теста ошибочны и она точно знает, с кем спала .

«Я шокирована и зла. У матери еще четырех детей от разных мужчин, и я не знаю, чему верить. Я просто хочу получить ответы и закрыть эту тему», — подытожила автор.

