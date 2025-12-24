- Дата публикации
Невинная шутка разрушила семью: женщина сделала ДНК-тест и раскрыла неудобную правду
Всю свою жизнь она чувствовала себя «белой вороной» в семье и верила, что имеет другого отца, чем ее старшие брат и сестра. Однако спонтанный ДНК-тест перевернул все с ног на голову: оказалось, что история ее происхождения, которую рассказывала мать, была сплошной ложью.
Когда женщина решила сделать домашний ДНК-тест , она ожидала узнать свое этническое происхождение, а не разоблачить старый семейный заговор.
Ее историю, всколыхнувшую Сеть, публикует издание Mirror.
«Чужая» среди своих
Автор истории рассказала, что ее вместе со старшими братом и сестрой воспитали дедушка и бабушка. Их биологическая мать имела проблемы с законом и наркотиками, поэтому появлялась в жизни детей только эпизодически.
С детства героини внушали мнение, что у нее другой отец .
«Старшие всегда тыкали меня носом в то, что я им только сводная сестра. Я чувствовала себя другой», — вспоминает женщина.
Ей даже называли имя мужчины, который якобы был ее отцом и платил алименты, но никогда не хотел общаться с дочерью. Она росла, наблюдая, как ее брат и сестра ездят на выходные к своему папе, тогда как она сама оставалась дома.
Шокирующие результаты теста
Все изменилось, когда мужчина героини купил себе ДНК-тест. В шутку она тоже решила пройти анализ, сказав: «Надеюсь, он покажет, кто мой настоящий отец» .
Шутка оказалась пророческой. Результаты показали, что ее биологическим отцом тот же человек, что и у ее брата и сестры.
Мужчина «засветился» в базе данных, потому что сам раньше делал такой тест и даже скачал свое фото.
«Оказалось, что мой отец был тем же парнем, что и у моих старших брата и сестры, все это время», — шокированно призналась женщина.
Реакция семьи
Героиня сразу позвонила по телефону бабушке. Но, удивительно, не удивилась и призналась, что всегда об этом догадывалась. Более того, бабушка намекнула, что история с «алиментщиком», который якобы делал государственный тест на отцовство, могла быть манипуляцией матери.
Мать женщины продолжает все отрицать. Она утверждает, что результаты теста ошибочны и она точно знает, с кем спала .
«Я шокирована и зла. У матери еще четырех детей от разных мужчин, и я не знаю, чему верить. Я просто хочу получить ответы и закрыть эту тему», — подытожила автор.
