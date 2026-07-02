Невинные сувениры могут довести до ареста на границе: что не стоит везти из отпуска

Аэропорт (иллюстративное фото)

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Туристов предупредили, что некоторые "невинные" сувениры и покупки, привезенные из отпуска, могут вызвать серьезные проблемы на границе. В части случаев речь идет не только о конфискации вещей, но и о штрафах или даже аресте.

Об этом говорится в материале Express.

Директор компании Cargo Force Асад Мирза объяснил, что многие путешественники ошибочно полагают: если товар можно легально купить за границей, его автоматически можно ввезти домой.

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"К сожалению, это не всегда так. Каждый год люди попадают в неприятные ситуации по незнанию таможенных правил. То, что кажется безобедным сувениром, может быстро превратиться в дорогую ошибку", - отметил он.

Поддельные брендовые вещи

Поддельная сумка Gucci или Fendi, фейковые часы или солнцезащитные очки могут казаться выгодной покупкой на отдыхе. Однако на границе такие вещи могут быть конфискованы.

По словам эксперта, туристы часто не отдают себе отчет, что покупка контрафактных товаров за границей может означать потерю и денег, и самой покупки.

Кораллы, раковины и сувениры по дикой природе

Проблемы могут возникнуть и из-за вещей, которые туристы привозят с пляжа или покупают на местных рынках. Речь идет о кораллах, декоративных ракушках, изделиях из частей животных или предметах из охраняемых видов.

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Такие продукты могут подпадать под международные правила защиты дикой природы. Без соответствующих разрешений они могут быть изъяты на границе.

Особенно осторожными следует быть туристам, отдыхающим в странах типа Египта или Мальдив, где кораллы и морские сувениры часто продают как памятные вещи.

Перечный баллончик

Один из самых рискованных предметов – перечный баллончик. В некоторых странах его можно купить для самообороны, но в Британии владение таким средством является незаконным.

Эксперт предупреждает, что туристы иногда покупают перечный баллончик за границей для ощущения безопасности, а затем забывают его в сумке при возвращении домой.

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В Великобритании перечный баллончик классифицируют как запрещенное оружие. При его ввозе могут угрожать серьезные последствия — от большого штрафа до лишения свободы.

Вяленое мясо, творог и другие продукты

Туристы часто хотят привезти домой местные продукты – например, испанское чоризо, французский сыр или другие деликатесы.

Однако на ввоз некоторых мясных и молочных продуктов действуют ограничения. Даже если продукт купили в легальном магазине или рынке, это не значит, что его можно провезти через границу.

Такие товары могут быть изъяты из-за санитарных и ветеринарных правил.

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Травяные добавки и традиционные лекарства

Проблемы могут возникнуть и с традиционным лекарством, травяными смесями или натуральными добавками.

Некоторые из них могут содержать ингредиенты, которые запрещены, ограничены или нуждаются в дополнительной проверке в стране назначения.

К примеру, туристы часто привозят из Индии аюрведические средства, травяные добавки или другие оздоровительные продукты. Но перед поездкой следует точно проверить их состав и правила ввоза.

Что советуют туристам

Эксперты отмечают: большинство людей не нарушают правила намеренно. Однако таможенные ограничения существуют из-за вопросов безопасности, защиты дикой природы и предотвращения распространения болезней животных.

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Поэтому перед возвращением из отпуска следует проверить, можно ли ввозить купленные вещи, продукты или сувениры в страну назначения. Это поможет избежать конфискации, штрафов и проблем в аэропорту.

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