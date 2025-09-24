Невинный кран довел до развода: история, шокировавшая Сеть

Ванная комната / © Unsplash

История о разводе, опубликованная в Сети, стала вирусной и вызвала бурное обсуждение среди пользователей. Американка рассказала, что решила разорвать отношения со своей женой из-за ее полного безразличия к бытовым делам, а «последней каплей» стала история с затоплением в квартире.

Об этом говорится в сообщении автора поста в Reddit.

По словам женщины, она была на работе, когда получила уведомление о потопе. Вернувшись домой, она увидела ужасную картину: «Я слышала, как вода брызжет внутри стены, а большинство мебели уже пострадали». Затопление досталось даже подвалу и кухонной мебели. Пока она пыталась справиться с последствиями, ее партнер беззаботно наблюдала. Даже на вопрос «Зачем ты это делаешь?» женщина была вынуждена тихо пойти в магазин за инвентарем, чтобы «не взорваться от злости».

«У меня нет партнерши»

Через несколько месяцев история повторилась. Женщина увидела, что снова течет кран в ванной комнате, что привело к серьезному затоплению, хотя ее избранница знала об этом уже неделю или две. На вопрос, почему она не сказала об этом раньше, раздался ответ: «Ну, ты не казалась озабоченной, поэтому я подумала, что все нормально».

Это безразличие стало решающим. «На этот раз стало очевидно: у меня нет партнерши», — написала женщина, объясняя свое решение подать на развод. Она призналась, что в такие моменты чувствует себя «очень одинокой», ведь не может рассчитывать на поддержку и ответственность своей жены.

Реакция Сети

История получила более 13 тысяч реакций у Reddit. Комментаторы поддержали решение женщины, назвав ее поступок «правильным» и советовали довести дело до конца. Пользователи шокированы безответственностью и безразличием партнерши, а некоторые считают, что такое поведение является признаком отсутствия «здравого смысла».

