«Невоенная база»: психологиня рассказала, где лучше пережить зомби-апокалипсис

Зомби

Сценарий из фильма « Зомби по имени Шон», где герои решили спрятаться от апокалипсиса в пабе, может быть не таким уж фантастическим.

Психологиня из Великобритании Сарита Робинсон убеждена: такая стратегия может спасти жизнь во время любой катастрофы, сообщает NV.

Доктор Робинсон, которую называют «Доктор Выживания», уже более двух десятилетий исследует, как люди ведут себя в экстремальных условиях. По ее словам, пабы обладают уникальными преимуществами — они создают атмосферу безопасности, сплоченности и взаимоподдержки.

«В моменты общей опасности наш мозг начинает вырабатывать окситоцин — гормон, который снижает уровень стресса и способствует формированию доверия в коллективе», — пояснила исследовательница.

Она подчеркнула, что независимо от типа катастрофы — будь то наводнение, пожар или даже зомби-апокалипсис — базовые принципы выживания остаются неизменными: подготовка, холодный ум и юмор.

Согласно недавнему опросу сети пабов Marston’s, 40% британцев в случае гипотетического нашествия зомби выбрали бы именно паб как безопасное укрытие, а не дом, супермаркет или военную базу. Это объясняется как практичными вещами — крепкие двери, запасы пищи и воды, — так и психологическим комфортом.

«Бармены часто оказываются гораздо лучшими кризисными менеджерами, чем мы думаем. Они хорошо чувствуют настроение людей, остаются уравновешенными и умеют сплотить аудиторию в сложный момент», — отметила Робинсон.

Среди ключевых советов, которые она дает:

иметь дома базовые запасы воды, пищи и лекарств;

заблаговременно знать неопасные маршруты эвакуации;

рассматривать паб как вариант укрытия в случае бедствия;

овладеть навыками оказания первой помощи;

поддерживать друг друга общением и шутками.

«Психологическая устойчивость — это основа выживания. Юмор, музыка и чувство команды помогают держаться даже тогда, когда ситуация кажется безнадежной. А значит — не забывайте смеяться и наливайте еще по бокалу», — подытожила она.

