"Невозможна" загадка от Гарварда: 90% ее не разрешат, а вы сможете?

Головоломка

Вирусная головоломка, которую приписывают Гарвардскому университету, снова активно распространяется в соцсетях и сбивает с толку миллионы пользователей. По данным экспертов, около 90% пытавшихся ее разрешить людей не смогли найти правильный ответ. Причина кроется в неочевидной «игре слов» и неоднозначности самого условия.

Об этом пишет Mirror.

Загадка сформулирована так: «Если есть семь мужчин с семью женами, и каждый мужчина и каждая жена имеют по семеро детей, то каково общее количество людей?»

Загадка

Пользователи, пытавшиеся ее решить, пришли к разным результатам: от 21 до 448 человек. Основная проблема состоит в толковании условия. Самый распространенный вариант решения исходит из предположения, что есть всего семь семейных пар. Тогда расчет таков:

7 мужчин + 7 жен = 14 взрослых.

Каждая пара имеет по 7 детей: 7×7 = 49 детей.

Общее количество людей: 14 + 49 = 63 человека.

Однако, если воспринимать условие буквально, где «каждый мужчина имеет по семь жен», ответ будет другим. Это говорит о том, что загадка была задумана именно для проверки внимания к деталям.

Подобные головоломки, независимо от их происхождения, имеют немаловажное значение. Они заставляют нас внимательно анализировать информацию и рассматривать разные варианты, чтобы найти правильное решение. Они показывают, насколько мы способны мыслить креативно и разлагать проблему на более мелкие части.

