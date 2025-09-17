- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 2 мин
"Невозможна" загадка от Гарварда: 90% ее не разрешат, а вы сможете?
В Сети снова приобрела популярность «невозможная» головоломка, которую приписывают Гарвардскому университету. 90% людей не могут ее решить из-за игры слов и неоднозначности условий.
Вирусная головоломка, которую приписывают Гарвардскому университету, снова активно распространяется в соцсетях и сбивает с толку миллионы пользователей. По данным экспертов, около 90% пытавшихся ее разрешить людей не смогли найти правильный ответ. Причина кроется в неочевидной «игре слов» и неоднозначности самого условия.
Об этом пишет Mirror.
Загадка сформулирована так: «Если есть семь мужчин с семью женами, и каждый мужчина и каждая жена имеют по семеро детей, то каково общее количество людей?»
Пользователи, пытавшиеся ее решить, пришли к разным результатам: от 21 до 448 человек. Основная проблема состоит в толковании условия. Самый распространенный вариант решения исходит из предположения, что есть всего семь семейных пар. Тогда расчет таков:
7 мужчин + 7 жен = 14 взрослых.
Каждая пара имеет по 7 детей: 7×7 = 49 детей.
Общее количество людей: 14 + 49 = 63 человека.
Однако, если воспринимать условие буквально, где «каждый мужчина имеет по семь жен», ответ будет другим. Это говорит о том, что загадка была задумана именно для проверки внимания к деталям.
Подобные головоломки, независимо от их происхождения, имеют немаловажное значение. Они заставляют нас внимательно анализировать информацию и рассматривать разные варианты, чтобы найти правильное решение. Они показывают, насколько мы способны мыслить креативно и разлагать проблему на более мелкие части.
Напомним, интернет переполнен разнообразными головоломками, и одни из самых популярных — это визуальные загадки, проверяющие вашу наблюдательность. Недавно Сеть облетела картинка, вызвавшая много дискуссий: на ней изображен мужчина-байкер рядом с тремя женщинами. Задача проста — нужно определить, кто из этих трех женщин является его женой.