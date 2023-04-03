Невыносимый запах мочи и экскременты: ребенок живет в доме, заполненном фекалиями

Полиция Эвансвилла (США) сообщает, что ребенка пришлось вывезти из дома после того, как правоохранители зашли внутрь и обнаружили, что он был заполнен мусором и фекалиями.

Об этом пишет tristatehomepage.com.

Согласно документу, Служба защиты детей получила звонок о том, что младший ребенок остался один дома. Полиции также сообщили, что дома нет электричества и воды.

Офицеры провели расследование и пообщались с матерью, 30-летней Рэйчел Клик. Она сообщила правоохранителям, что забрала своего 8-летнего сына из школы раньше, поскольку он был болен и вернулась на работу после этого.

На вопрос об отсутствии электричества и воды Клик заявила, что не может позволить себе отремонтировать трубы и электричество в доме.

Фото: tristatehomepage.com

Клик впустила офицеров внутрь и сразу их шокировал невыносимый запах мочи и фекалий. Офицеры говорят, что грязная одежда и мусор заполонили дом и двигаться без наступления на мусор или объедки было невозможно.

Полиция говорит, что на полу дома были собачьи фекалии. Однажды, как сообщается в официальном заявлении, ребенок взял собачьи фекалии с пола своими руками. По свидетельствам, одна из комнат была полностью недоступна из-за большого количества мусора внутри.

Клик сказала офицерам, что она и ее сын преимущественно питаются фастфудом из-за отсутствия электроэнергии и возможности мыть посуду.

Офицеры обнаружили ванную комнату всего в нескольких метрах от холодильника, из которой переливались человеческие фекалии. Отдел полиции установил, что унитаз не выгружался в течение нескольких недель.

Клик рассказала, что обычно берет своего сына на заправку, чтобы воспользоваться туалетом, но было время, когда ему пришлось дефекировать на заднем дворе.

Ребенка вывезли из дома и передали на попечение его отцу. Рейчел Клик была арестована по обвинению в "запущенности по уходу за зависимыми лицами" и находится в тюрьме округа Вандербург.

Напомним, в США учительница соблазнила сына своих друзей и занялась с ним сексом. Женщине предъявлено обвинение.

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