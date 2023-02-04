Незаметно вредят здоровью: эксперт рассказала всю правду о средствах для мытья посуды

Все без исключения покупают средства для мытья посуды. Сегодня в магазине их бывает множество. Однако о безопасности моющих средств для кухни и их составе мало кто задумывается. Читайте в материале ТСН.ua, как моющие средства могут навредить здоровью.

Нутрициологиня Татьяна Ярмошук в своем инстаграмме рассказала, как именно средства для мытья посуды могут навредить организму.

По словам специалиста, именно эта жидкость может наносить немалый вред здоровью, при чем практически незаметно. Все потому, что на тарелках и другой посуде остаются остатки моющих средств, которые плохо смываются. Хотя зрительно эти частицы жидкости и не видны. Затем они попадают в организм вместе с напитками или едой.

Полностью смыть средство для мытья посуды достаточно тяжело. Чтобы смыть большую часть, нужно смывать только горячей проточной водой в течение 2-3 минут. Лучше всего с этим пока справляется только посудомоечная машина. Если его использовать, то опасной жидкости на стенках посуды остается гораздо меньше. Хотя смывается далеко не все.

Средства для мытья посуды: опасный состав

Нутрициология отмечает, что основным компонентом всех моющих средств для посуды являются ПАВы, которые производятся из продуктов переработки. Именно благодаря им появляется густая пена, жир отмывается даже в холодной воде.

Когда эти компоненты попадают в организм, то нагружают его токсинами. Особенно достается органам детоксикации, помогающим очищать тело. Равномерно происходит отравление и интоксикация изнутри.

Сразу это влияние человек не ощущает, ведь дозы очень маленькие. Однако, когда они систематически и регулярно отравляют организм, спустя годы результаты влияния все же можно заметить. И человек тогда не может понять, откуда у него взялась аллергия, болезнь или проблемы с кожей.

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