Незнакомец сделал тату с именем женщины в обмен на пожизненную подписку на ее OnlyFans – видео

Австралийская модель показала видео, как мужчина сделал тату с ее именем на запястье в обмен на бесплатную подписку на ее OnlyFans.

Инфлюенсер Минки Минна объяснила в ролике, который стал вирусным, что никогда раньше в жизни не встречала этого мужчину, и сказала, что завязала с ним разговор всего за 20 минут до того, как он решил изменить свое тело.

"Боже мой, этот парень, которого я встретила 20 минут назад, сделает татуировку с моим именем на своей странице, если я подарю ему пожизненную подписку на свой OF", – написала 22-летняя девушка в клипе. "Я не могу поверить, что это на самом деле происходит".

Минки сняла на видео, как незнакомец подписывает формы согласия и наносит ее имя на свое запястье, прежде чем оно будет навсегда витатуировано на его коже.

Блогерша добавила, что хотя она предлагала заплатить, мужчина отказался и раскошелился на чернила сам.

В конце клипа она подтвердила, что выполнила свою часть соглашения и направила незнакомцу пожизненную подписку на свой сайт с контентом для взрослых.

Люди были в шоке странным поступком незнакомца, другие же похвалили его за риск. Также пользователей интересовало, как он объяснит ситуацию своей будущей партнерше.

Напомним, исследователи заявили, что познакомившиеся онлайн пары менее счастливы в браке. Эксперты опросили 923 человек.

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