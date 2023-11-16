Незнакомец спас неслышащую женщину от трех преследователей: что он сделал

Мужчина рассказал, как спас неслышащую женщину от трех преследовавших ее мужчин.

Он поделился своей историей на Reddit.

Однажды ночью он возвращался на поезде домой после встречи с друзьями в баре. Вскоре он увидел испуганную женщину. Незнакомка села рядом с ним.

"Вниз в поезде, примерно в 10 шагах от нас, стояла группа из трех парней, которые, казалось, продолжали смотреть в наш конец поезда, а потом поднялись и сели рядом с нами. Она подошла и села рядом со мной, а я закрыл ей доступ к ним. Потом вытащил телефон и написал: "За тобой следят?". Она напечатала, что эти трое парней следили за ней".

Выяснилось, что женщина была неслышащей и пыталась позвонить мужу, у которого тоже нарушение слуха, но он не отвечал. Поэтому мужчина предложил ей сойти с поезда и пройтись по нескольким улицам, чтобы убедиться, что она в безопасности, на что она согласилась.

Женщина позвонила в службу экстренной службы для неслышащих людей и вместе они отправились в ближайший полицейский участок. К сожалению, он был закрыт, поскольку это было транспортное отделение. Поэтому он предложил проводить ее домой, хотя имел свои собственные опасения по этому поводу.

"В глубине души я думал, что это могла быть подстава, но я решил, что лучше пусть набросятся на меня, чем я оставлю ее одну, зная, что за ней следят", — сказал он.

Он объяснил, что произошло дальше: "Мы добрались до ее квартире целыми и невредимыми, и мы все время оглядывались через плечо. Она, конечно, все время была в ужасе, но не могла этого сдержать (заметно дрожала, постоянно оглядывалась через плечо), в то время как я сохранял спокойствие и притворялся, будто знаю, куда иду".

Мужчина отклонил ее предложение войти в квартиру и на обратном пути встретил одного из трех, преследовавших ее, что заставило его чувствовать себя "невероятно напуганным". К счастью, другой мужчина не обратил на него внимания.

Однако этот опыт повлиял на доброго путешественника: "Весь день я думал о том, что могло бы случиться с этой женщиной, если бы я ничего не сделал", — написал он. "Это было запланировано? Они ее знали? Делали ли они это раньше? Что, если бы они пришли за мной после того, как отвести ее домой? Я, пожалуй, никогда не узнаю ответа, но меня шокирует, насколько плохо все могло бы закончиться ".

Он призвал других сделать все возможное, чтобы помочь, если они видят людей, попавших в беду.

Напомним, собака два месяца просидела у тела своего мертвого хозяина в горах. Мужчина пропал без вести в конце лета.

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