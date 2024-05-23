Незнакомец в течение четырех месяцев жил в доме женщины и прятался под кроватью: история из жизни

Женщина утверждает, что нашла мужчину, который прятался в ее спальне, после того как он тайно жил там четыре месяца.

Об этом пишет Mirror.

Пользователь TikTok опубликовала видео, которое начала с короткой предыстории. Так, она рассказала, что купила свой первый дом в 26 лет и жила в нем с двумя детьми. Работая около 80-90 часов в неделю, она иногда ночевала в доме своих родителей, когда они помогали ей ухаживать за детьми.

Поэтому мама и дети обычно не бывали дома почти 11-12 часов в день, а иногда и дольше. Но однажды, после ночевки у родителей, она вернулась в собственный дом около 9 утра и обнаружила мужчину, который прятался под ее кроватью.

Она решила вздремнуть, разделась, легла и услышала необычные звуки. "Я услышала шум и подумала: "Это, пожалуй, мышь", — вспомнила она, прежде чем подчеркнуть, что услышала звук снова. "Я перегнулась через кровать. Я увидела синие джинсы и черные носки, торчавшие из-под моей кровати".

Мама закричала, выбежала из дома, прыгнула в машину и немедленно позвонила в полицию. Пока правоохранители ехали, женщина увидела мужчину, который выходил из главного входа ее дома. "Я вижу, как парень, которого я наняла косить мой газон, выходит с парадного входа", — рассказала она, добавляя, что мужчина просто обулся и пошел по улице.

После того, как приехала полиция и провела хозяйку по дому, она заметила несколько деталей, в частности, использованную посуду и отсутствующие вещи. Это, по ее словам, указывало на то, что мужчина жил там в течение длительного времени.

"Он признался, что живет в моем доме уже четыре месяца. Он вламывался, когда меня не было, пользовался моим душем, играл в PlayStation моего ребенка, ел мою еду", — рассказала она.

Полиция подтвердила, что у мужчины не было жилья. Однако, по ее словам, копы также сообщили, что во время обыска его газонокосилки они обнаружили ее белье и нижнее белье других женщин.

В продолжении истории она рассказала, что мужчина был школьным другом ее брата. После инцидента она не видела его много лет, пока однажды не заметила в баре. Она и ее семья быстро покинули заведение, и она до сих пор не знает о его дальнейшей судьбе.

Напомним, женщина-"ниндзя" год жила в вывеске на крыше супермаркета. Как она туда забралась и обустроилась.

Читайте также: