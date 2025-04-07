Незнакомка собрала $320 000 для 81-летней официантки, которая не могла позволить себе выйти на пенсию

Реклама

Обычный обед Тейми Конзье и ее 10-летнего сына превратился в момент, изменивший жизнь 81-летней официантки Бетти.

Бетти привлекла внимание Тэйми не только своим радушным поведением, но и видимыми признаками физического напряжения во время работы. То, что Тэйми услышала дальше, навсегда повлияло на жизнь обеих женщин, пишет PEOPLE.

«Меня просто за душу брало. Я видела, что она старше и немного прихрамывает. Потом я услышала, как она сказала за столом позади меня — своим постоянным клиентам — что она еще не может выйти на пенсию, потому что ее выплат по социальному обеспечению недостаточно», — вспомнила женщина.

Реклама

Бетти рассказала, что получает чуть больше 900 долларов в месяц от социального обеспечения, чего не хватает на оплату счетов. Это откровение ошеломило Тейми и побудило ее оставить 40 долларов чаевых и записать видео в TikTok с призывом к зрителям помочь изменить ситуацию к лучшему.

Сначала Тэйми надеялась, что клип станет вирусным, и она сможет использовать средства от программы TikTok’s Creator Rewards, чтобы удивить Бетти большими чаевыми во время следующего визита. Но за считанные часы видео собрало миллионы просмотров и вызвало резонанс среди зрителей со всего мира.

Незнакомые люди заполнили раздел комментариев предложениями помочь и призвали Тэйми начать кампанию на GoFundMe. «Честно говоря, я не думала о GoFundMe», — поделилась Тэйми. «Я думала, что, возможно, заработаю 100 долларов на TikTok».

Тэйми с сыном / © скриншот с видео

Вдохновленная огромным количеством отзывов, она запустила сбор средств с первоначальной целью в $25 000. Пожертвования поступали с беспрецедентной скоростью, поскольку люди были тронуты историей Бетти.

Только через неделю после знакомства с Бетти Тэйми собрала более $323 000 только на GoFundMe, а дополнительные взносы поступили через Venmo и Cash App на общую сумму $4 650. Заработок TikTok от вирусного видео прибавил еще $1544.

Тэйми снова встретилась с Бетти через неделю после их первой встречи, чтобы поделиться новостями за обедом. Хотя Бетти предпочитала не появляться перед камерой и не записывать свой голос для TikTok, Тэйми описывает ее реакцию как глубоко эмоциональную.

«Она сказала, что молилась о чуде и теперь чувствует, что ее молитвы были услышаны», — рассказала женщина. «Она в восторге, но в то же время очень смиренная от всего этого».

Бетти / © скриншот с видео

Мама-одиночка Бетти, без устали работавшая после потери мужа, когда ее дети были маленькими, провела десятилетия, служа другим, несмотря на то, что сама переживала тяжелые времена.

Хотя сбор средств был в подавляющем большинстве положительным, не обошлось и без проблем. Бетти выразила сильное желание сохранить конфиденциальность на протяжении всего процесса — просьбу, которую Тэйми выполнила, несмотря на критику со стороны некоторых пользователей TikTok, которые хотели увидеть реакцию Бетти на видео.

Тэйми также столкнулась с логистическими препятствиями, поскольку количество пожертвований превысило все ожидания. Чтобы обеспечить прозрачность и защитить финансовые интересы Бетти, она наняла юристов для создания трастового фонда, не повлияющего на социальные выплаты Бетти. «Я хочу сделать все правильно», — говорит женщина. «Это сложнее, чем я ожидала, но оно того стоит».

Тэйми с сыном / © скриншот с видео

Тэйми подтвердила, что общая сумма, собранная для Бетти, составляет 328 739 долларов США — сумма, которая позволит пожилой официантке наконец подумать о выходе на пенсию после десятилетий напряженной работы.

Бетти еще не решила, как она использует эти средства, но планирует заботиться о себе и помогать своей семье. Пока она остается благодарной за то, что чувствует как чудо.

Тэйми планирует оставить GoFundMe открытым, но надеется закрыть его после завершения всех юридических формальностей. Размышляя над этим бурным путешествием всего за одну неделю, она поделилась своими впечатлениями: «Бетти полностью заслуживает этих денег, и в то же время полностью заслуживает своей частной жизни».

Напомним, курьер получил 40 тысяч долларов чаевых. Ему на помощь пришел полицейский.