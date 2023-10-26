Незнакомые женщины-двойники впервые встретились: что их больше всего шокировало (видео)

Одна женщина из США, другая – из Ирландии.

Две женщины, которые выглядят как близнецы, но не являются родственниками, встретились друг с другом.

Двойники Кики и Элейн увиделись в рамках документального фильма CBC Gem Doppelgängers: Face to Face.

В ленте рассказывается о шести людях, впервые встречающихся со своими двойниками и выясняющих, насколько глубоко они похожи.

В клипе, опубликованном в TikTok CBC Gem, показали историю Кики из Лос-Анджелеса, США, и Элейн из Дублина, Ирландия. Видно, как Кики входит в съемочную студию. Поворачивая за угол и замечая Элейн, она кричит: "Привет, близнец". Элейн отвечает: "Привет, тайная сестра", и пара обнимается.

У двух женщин много общего: светлые вьющиеся волосы, загорелая кожа, густые темные брови и пухлые губы.

Но что интересно отметить, это то, что между ними существует почти мгновенная связь. Они сразу же начали шутить о том, какие они обе невысокие, на что Кики язвительно отметила: "Я подумала: "Если она выше меня, я ее возненавижу".

Затем Кики и Элейн поделились тем, что их больше всего шокировало во время встречи.

"Оказалось, что у нас тот же тип личности", — делится Кики. "На самом деле это была самая шокирующая часть всего этого".

Со своей стороны Элейн добавила: "Тот факт, что мы немного похожи, кажется немного неуместным. Знаете, это то, что свело нас вместе, но это не то, что поддерживает отношения".

Другие пользователи поделились своим опытом двойников в комментариях к видео.

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